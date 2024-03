Kivillant Balogh Edina kerek feneke a ruha alól – Fotó

Az év legdögösebb hazai sztáreseménye a tehetséges és inspiráló magyar nőket ünneplő GLAMOUR Women of the Year gála, ahol az egyenjogúság és a sikerek mellett nagy szerepet kapnak a szebbnél szebb ruhák is.

Fotó: TV2

Ekkor ugyanis a magyar celebek hajlamosabbak extrém bevállalós darabokat is magukra ölteni. Balogh Edina például egy sokat láttatni engedő ruhában pózolt a vörös szőnyegen. Az egykori színésznő egy lila színű, átlátszó szoknyás ruhát viselt, melynek alsó részét csak pár tolldarab díszítette, ami szinte semmit sem takart Balogh Edina brutál kerek fenekéből.

A kétgyerekes édesanya remek formában van, ezért sem fél megmutatni magát kihívó ruhákban. Ennek köszönhetően pedig láthatólag egyáltalán nem zavarta, hogy a vékony anyag alól kilógó fenekét fotózták.

Balogh Edina mindezek után közösségi oldalán osztotta meg, milyen vadítóan festett pompázatos ruhakölteményében, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„Imádtam ezt a ruhát! ” - írta fotóihoz Edina, amiért még Kiss Ramóna is elismeréssel adózott.

„Bomba vagy”

„Varázslatos Edina”

„Mint mindig, kitünsz a szépségeddel, és tökéletes alakoddal Edina”

„Gyönyörű ez a ruha rajtad”

- szóltak az elismerő kommentek.