"Nagyon várom" - Király Linda gőzerővel készül a Szigetre

Lassan a végéhez ér a 2024-es Sziget. Külföldi és hazai sztárok egyaránt tették tiszteletüket a színpadon, és mint látogatók is. Utóbbiak közé tartozott például Hunyadi Donatella is, aki spontán ötlettől vezérelve jutott ki a Hajógyári-szigetre a barátaival. Most azonban az Instagramon közzétett posztja szerint a következő bulizni vágyó celebünk nem más, mint Király Linda.

Király Linda útja is a Szigetre vezet. Fotó: Máté Krisztián

Nagyon várom a koncerteket a nagyszínpadon de ugy hallottam hogy még számtalan izgalmas program van mint pl cirkusz,tánc,világzene,art zone..

- sorolta a fesztivál számtalan szórakozási lehetőségét Linda utalva ezzel arra, hogy a Sziget több mint egy zenei fesztivál. Nem hiába hirdeti magát úgy: Sziget- Island of Freedom, vagyis a Szabadság szigete.

Az ötnapos bulisorozat azonban hétfőn véget ér. Ennek pedig sokan örülnek, főként a szomszédos kerületekben lakók, miután a hajnalig tartó szórakozást bizony több km-ről is hallani. Ezt pedig Linda posztja alatt is megjegyezték: