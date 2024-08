Így szigetelnek a családosok, kisgyerekkel a Szigeten

Idén is több tízezren látogattak ki a Sziget Fesztiválra, ahol most sem volt hiány extrém outfitekből, különlegesebbnél különlegesebb hajviseletekből, bevállalós csajokból, de akadtak szolidabban bulizók is, sőt sokan voltak, akik a gyerekeiket is elhozták. Idén munkatársunk is kipróbálta, milyen egy teljes nap a Szigeten gyerekkel, így most az ő beszámolójával mutatjuk be a gyerekes szigetelők mindennapjait.

A családosok is jól érzik magukat a Szigeten (Fotó: Metropol)

Idén úgy döntöttünk a férjemmel, legyen a Sziget közös családi program, így ők másodszor, én pedig először élhettem át a családos szigetelés élményét. Őszintén? Volt már könnyebb napom, de a csodálatos közös pillanatokért azt kell mondjam, megérte. Természetesen mindennel felszerelkezve keltünk útra: több szett váltóruha, esőkabát, szúnyogriasztó, naptej, nedves törlőkendő, étel, vizes kulacs és persze minden más, amit még elbírt a férjemmel felváltva cipelt hatalmas bringás táskám. Miután átvettük a jegyeinket, elkészítettük a szigetes útleveleinket, ami egyrészt emléket állít a csodás családi programnak, másrészt térképekkel és információkkal segíti a szigetlakókat, ami ránk is fért, hisz a programok miatt hatalmas területeket kellett bejárni és annyi a program, hogy szerintem egy hét alatt sem lehet kimaxolni. Persze az útlevél számunkra legfontosabb eleme a pecsétgyűjtőhely, ami játékra hívja a fesztiválozókat.

A vurstli hangulata mindenkit magával ragadott, vidáman táncoltak a családok a rögtönzött kis színpadon (Fotó: Máté Krisztián)

Mi, a Sziget szellemiségéhez méltó módon egy olyan állomáson kezdtünk, ahol hátrányos helyzetű embertársaink mutatták meg a saját szemüvegükön át, milyen is az ő életük. Itt kipróbáltuk többek között, hogy milyen kerekesszékkel közlekedni, hogy a lányunk minél hamarabb szembesüljön embertársaink különböző megpróbáltatásaival és lássa azt, hogy bár nem vagyunk egyformák, mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk. A pecsétgyűjtőhelyek programjainak nagy része a gyerekek számára is élvezhető, vagy ha nem, az önkéntesek azonnal megoldást találnak, hogy lekössék a lurkókat. Gyerekekkel érdemes akár már a korai órákban kiérkezni a Szigetre, hisz a programok nagy része kizárólag nappal érhető el, amikor még nincs is olyan óriási tömeg, hogy aggódni kelljen a kicsikért, akik ekkor önfeledten rohangálhatnak a hatalmas területen. A cirkusz és a vurstli mesés lehetőségeket nyújt a családosoknak, itt órákat el lehet tölteni, ugyanis programjaik kicsiknek és nagyoknak is élvezetesek.