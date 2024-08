„Pont annyit változott a fesztivál, amennyit a világ” – örökbérletet kapott az Arató család a Szigetre

Minden évben rengeteg ember özönlik be Európa egyik legkedveltebb bulieseményére, a Sziget fesztiválra, ahol évről évre a legnagyobb sztárok szórakoztatják a közönséget. Bár vannak visszatérő szigetlakók, a szentesi Arató családot senki sem tudja lekörözni. Mátyás és felesége Anita már az első fesztiválokon is részt vett és azóta is minden nyáron tiszteletüket teszik a rendezvényen.

A család minden évben együtt bulizik Fotó: Olvasói

Az Arató család 23 éve folyamatosan ellátogat a Sziget fesztiválra

A 25. Sziget alkalmával egy igazán különleges ajándékkal lepte meg a fesztiválozókat: aki igazolni tudta, hogy részt vett minden évben a fesztiválon, az kapott egy ingyenes belépőt. Természetesen a szentesi házaspár számára ez nem volt kihívás, hiszen az összes karszalagot emlékként őrzik. Nem sokkal később pedig örökbérlettel jutalmazták meg őket a fesztivál szervezői. Lapunk kérésére Mátyás felidézte hogyan is jutott el az első Sziget fesztiválra.

„1991 óta koncerteket szervezek Szentesen. A következő évben ide hívtam Müller Péter Sziámit, akinek Gerendai Károly volt a szervezője. Ő a Sziget Fesztivál alapítója. Megemlítette, hogy a következő nyáron szervezni fog egy zenei rendezvényt, s majd küld róla plakátot. Kíváncsiságból elmentünk a feleségemmel, akkor még csak magyar fellépők voltak, ráadásul többnyire azok az alternatív zenekarok, akiket szerettünk, úgyhogy nagyon tetszett nekünk“ – kezdte el mesélni.

Így a következő nyáron is elmentek, meg azután is és azután is. Sőt, volt néhány év, amikor volt egy kis standjuk, ahol ruhákat, ékszereket és cédéket árultak. Lányuk, Sára már 3 évesen szigetlakóvá vált, azóta is minden évben bulizik egy nagyot szüleivel a fesztiválon.

Ez már a 30. Szigetünk. Már azt sem tudom, mikor kezdődött, talán 93-ban. Azóta mi kint vagyunk családostól. A lányom, aki most 32 éves lesz, talán 3 éves volt, mikor legelőször ide kihoztuk

– mesélte el Mátyás.

A család sokáig sátorral ment és ott töltöttek tíz napot, de ahogy idősödtek, ez már egyre macerásabb lett. Utoljára 2019-ben sátraztak a szigetlakók között, ugyanis közben Sára Budapestre költözött, ezért nála éjszakáznak, viszont ugyanúgy kint vannak minden nap.