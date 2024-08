Megbénította a közlekedést a Sziget első napja, tömegek érkeztek HÉV-vel a fesztiválra

A Sziget fesztivál első napján már délután ötkor hömpölygött a tömeg. Az autóval Óbuda felé indulóknak komolyabb dugókkal kell számolniuk, hiszen a rendezvény miatt a budai alsó rakpart felől közlekedőket már a Margit-hídnál az Árpád fejedelem útjára terelik, ezáltal délután hatalmas közlekedési káosz és dugó alakult ki.

Színes forgatag érkezett a HÉV-vel / Fotó: Metropol

Autóval nem is érdemes elindulni a Szigetre, mert a környéken már parkolóhely sincs, a HÉV-en viszont szintén tömegre kell számítani. A Filatorigátnál minden befutó szerelvényről óriási embertömeg hömpölygött. A fesztiválozókat azonban már a megállóban rendezők népes tábora fogadja. Elkordonozott és egyértelműen vezető gyalogút lett kialakítva a Óbudai-sziget irányába. A tömeg szinte sodorja magával az érkezőket a K-hídon keresztül, egészen a fesztivál bejáratáig. Magyar szót csak elvétve lehet hallani a sátrakkal és más, kempingezéshez szükséges eszközökkel felszerelkezett fesztiválozók között.

A tömeg fegyelmezetten ballagott a kijelölt úton, csak azoknak van nehéz dolguk, akik a többséggel szemben haladnak / Fotó: Metropol

A felfokozott hangulat ellenére nagyon kulturáltan érkeztek meg a bulizni vágyók a helyszínre. Igaz, a szemetesekre már az első délután ki lehetett volna tenni a "Megtelt" táblát.

A bejárat környékén a szemetesek nem bírják a terhelést / Fotó: Metropol

Szinte minden korosztály képviseltette magát. A Mozaik utcai benzinkút funkciója erre a hétre teljesen megváltozott. Az autók számára most nem kínálnak üzemanyagot, annál inkább az utazásban megfáradt bulizóknak: a rögtönzött kocsmánál többen is megálltak alapozni. A közeli dohánybolt is jó forgalmat bonyolít. A kútoszlopok között sörpadok és asztalok várják a vendégeket.

A Sziget bejáratánál lévő benzinkút kocsmává alakult át / Fotó: Metropol

A K-hídon sokan megállnak egy-egy fotó erejéig.

Kultikus hellyé vált a Sziget / Fotó: Metropol

Volt, aki nem akart a tömeggel utazni, a bejutás sokkal kényelmesebb módját választotta:

Így persze könnyű! / Fotó: Metropol

Vannak, akik már kint megalapozták a hangulatot:

Vidám kis társaság "települt ki" a Sziget bejáratának közelében / Fotó: Metropol

Idén 50 helyszínen több mint 1000 programmal várják a Hajógyári-szigetre látogatókat. Az első nap fő fellépője Kylie Minogue, aki szerdán este 9 után kezd.

