Czutor Zoli fia és zenekara harmadik alakommal lép fel a Szigeten

Czutor Zoli már több éve jelen van a hazai zenei életben, így nem is csoda, hogy fia, Simon követi édesapját ezen a rögös úton. Saját zenekarával, a Street Sixteennel már zsinórban a harmadik alkalommal léphetnek fel Európa egyik legnagyobb szabadtéri fesztiválján, ami egy ilyen fiatalokból álló zenekarnak komoly elismerést jelent.

Czutor Zoli felesége márciusban adott életet a harmadik közös gyermeküknek, így a Belmondo frontembere hatszoros édesapa lett

(Fotó: Szabolcs László)

Nagyon büszke vagyok a fiúkra, ügyesek. Azért kuriózum, hogy három általános iskolás srác, 14, 15 és Simon fiam 12 évesen már harmadik alakommal kaptak meghívást a Szigetre.

„Már az első saját daluk is kijött, de tribute zenekarként léptek, lépnek fel a JukeBox by Snowattackszínpadon” – kezdte büszkén Zoli, aki azt is elmondta, hogy égből pottyant ajándékként tekintenek erre a lehetőségre.

„Persze nyugodtan mondhatják a rossz nyelvek, hogy persze, mert a Czutor Zoli elintézte... Erre csak annyit tudok mondani, hogy magamnak sem tudom elintézni.”

Ha nem érdemelték volna ki, hogy ott játsszanak, nem is kaptak volna lehetőséget

– jelentette ki a zeneszerző.

Édesapaként van Czutor Zoliban egy kis félsz

Czutor Zoliban van egy furcsa kettősség, hiszen nemcsak zenészként, hanem édesapaként is figyeli fia és zenekara fejlődését. Azonban nem szeretné, hogy a fiataloknak a fejébe szálljon a siker.

Édesapaként van bennem egy kis félsz, hiszen nem tudni, mennyire válik a javukra. Láttam már olyat, hogy valakinél túl korán jött a siker, és elvesztheti a motivációját. De bízom a srácokban, és igyekszem csak akkor segíteni nekik, ha tényleg szükséges. Édesapám mindig azt mondta, hogy semmit nem adnak ingyen az életben, és meg kell küzdeni, ha valamit el szeretnél érni. Így hagyom Simit is a saját útján járni

– zárta a beszélgetést Czutor Zoli.