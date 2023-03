„Mielőtt még vér folyna...” – Czutor Zoli tömegkarambol utáni posztja felkorbácsolta az indulatokat

Ahogy arról beszámoltunk: halálos tömegszerencsétlenség történt az M1-es autópályán szombat délután, ahol 5 kamion és 37 személyautó ütközött össze, egy ember meghalt, 39-en megsérültek, 19 jármű kigyulladt.

Szörnyű állapotok uralkodtak szombat délután az M1-es autópályán Fotó: BRFK

Celebek is reagáltak

A szörnyű hírre szinte azonnal reagált a petárdás botrányáról is elhíresült zenész, Czutor Zoli, aki mint már megszokhattuk, markáns véleményt formált. Noha most úgy tűnik, nem provokáció volt a cél, Zolit így is többen megkövezték bejegyzése miatt.

Megfontolandó érv a Mindenható létezésére, hogy az M1-esen történt gigabalesetben eddig nem halt meg senki

– hangzott el Zoli reakciója a tragikus eset után. Persze a kommentcunamiig nem is kellett sokáig várni, máris záporoztak a megjegyzések, holott a zenész most igazán nem szeretett volna mást, mint hálát adni azért, hogy „csak ennyi” baj történt.

Találtak halálos áldozatot

Zoli mentségére szólva nem tudhatta, hogy mégis találtak egy halálos áldozatot a roncsok eltakarítása közben, így többen reklamáltak az ellen, amit kiírt.

Sajnos nincs igazad. Találtak valakit a roncsok alatt

– írta egyikük Czutornak.

De a poszt kiírásakor igazam volt. Pláne, hogy azt írtam, eddig

– hangzott a válasz Zoli „tollából”, azonban hamarosan kezdett más irányt venni a beszélgetés, mely már nem előremutató, inkább vádaskodó, rossz szájízű hangot ütött meg.

Czutor Zoli elkötelezett hívőként hálás, hogy csak egy ember halt meg a karambolban Fotó: RTL

„Mielőtt vér folyna...”

Mielőtt vér folyna: nem, igaziból sosem gondoltam azt, hogy bármilyen csoda, vagy szörnyűség igazolná, vagy cáfolná Isten létezését

– tért vissza Zoli a téma lényegéhez, hiszen nem szeretett volna mások nyomorúságából egy meddő kommentháborút generálni, a célja csupán egy beszélgetés elindítása volt eredetileg.