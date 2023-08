Az extrém időjárás miatt Czutor Zoliék is veszélybe kerültek a nyaralásukon

Czutor Zoli énekes családostól indult nyaralni egy pár nappal ezelőtt. A família meg sem állt Olaszországig, ahol egy pár kellemes napot terveztek eltölteni. A zenésznek azonban nagyot kellett csalódnia nemsokkal a megérkezés után.

A Czutor család imád túrázni és utazni Fotó: Czutor Zoli

Olaszországban is ítéletidő van

A szülők három pici gyerekkel vágtak neki az útnak, indulás előtt pedig átgondoltak minden eshetőséget, hogy mi történhet velük. Sebtapasz, fájdalomcsillapító, plusz cipők bepakolva, de ami az egyik kirándulásuk alkalmával történt velük, arra nem lehettek felkészülve... Egyik pillanatról a másikra rájuk szakadt az ég. A vihar, ami elkapta őket nem egy egyszerű esőcske, hanem olyan brutális özönvíz, ami elől nincs hova menekülni...

A gyerekek édesanyja nem győzte tető alá terelni a gyerekeket, a legkisebb ráadásul babakocsis, így vele lassabban tudtak menekülni is. A srácok egyébként nem ijedtek meg, sőt nagyon élvezték a katasztrófahelyzetet, a szülők előtt viszont többször is lepergett szemük előtt életük filmje, mire biztonságos helyre tudtak húzódni. Czutor Zoli az esetről még egy Instagram sztorit is kitett azzal a szöveggel: "Bezzeg itt Olaszba' mennyivel jobb az idő, mint otthon..."

Bőrig áztak Czutorék Fotó: Czutor Zoli/Instagram

Olaszországban egyébként ugyanolyan szélsőséges az időjárás mostanában, mint hazánkban. Napokkal ezelőtt még nem volt ritka az ötven(!) fokos nappali hőség sem, most pedig olyan komoly esőzések nehezítik és veszélyeztetik, amit még az aggastyánkorú itáliaiak sem láttak még soha...

Czutor Zoliék egyébként kitartanak, egy pár napot még megpróbálnak kellemesen eltölteni, aztán hamarosan útnak indulnak hazafelé.