Smink nélkül fotózkodott Budapesten Kylie Minogue – Fotó

A Sziget Fesztivál első napjának – és talán az egész hétnek – kétségkívül a legnagyobb sztárja az ausztrál popdíva. Kylie Minogue imádja Budapestet, már nem először lép fel nálunk. A ma is gyönyörű énekesnő a belváros egyik luxusszállodájában szállt meg, ahol többszobás lakosztály, 24 órás étel- és italkiszolgálás, valamint inas- és ruhatisztító-szolgáltatás áll rendelkezésére. A világsztár azonban maga is szereti előkészíteni fellépőruháit. Kylie Minogue már szombaton megérkezett, elfoglalta szállását, de egészen eddig még senkinek sem sikerült róla fotót készíteni. De Csabai Mátyás azt mondta erre: Fogd meg a söröm!

Kylie Minogue rajongója a budapesti luxusszállodában találkozott kedvencével ( Fotó: Csabai Mátyás)

Kylie Minogue lenyűgözte kedvességével a rajongóit

Napok óta járkál Budapesten mindennemű felhajtás nélkül a világhírű énekesnő. Kylie Minogue imádja a magyar főváros romantikáját, sokat sétál, rápihen a Sziget Fesztivál-os koncertjére. Ezért is furcsa, hogy még senki nem tudta lefényképezni. De a legendás Lemezbörze Plusz újság főszerkesztője és néhány kollégája teljesen véletlenül összefutottak vele a belvárosi luxusszállodában.

„Ott tartottuk abban a szállodában a céges rendezvényünket és egyszer csak megláttuk Kylie Minogue-ot” – mesélte lapunknak Csabai Mátyás. „Nagy rajongója vagyok, így csak azt sajnálom, hogy nem tudtam előre, hogy találkozni fogunk, mert akkor kicsíptem volna magam. De persze így is odamentünk hozzá, elképesztően gyönyörű volt smink nélkül is. Nagyon közvetlen volt, beszélgetett is velem kicsit és nem mondott nemet a közös fotóra sem. Végtelenül bájos volt mindenkivel!”

Az énekesnő nagy rajongója még hozzátette, hogy nemcsak Kylie Minogue-gal sikerült ugyanott találkoznia, de Dave Franco amerikai színésszel, valamint Isla Fisher ausztrál színésznővel is, akik a Szemfényvesztők című mozi harmadik részének forgatása miatt tartózkodnak Budapesten.