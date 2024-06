Kylie Minogue címlapfotózáson mutatta meg: 56 évesen is bomba formában van

Az 56 éves ausztrál énekesnő, Kylie Minogue továbbra is bomba formában van, ezt pedig a Grazia magazinban meg is mutatta. Nyárias öltözetekben, farmerruhában és fehér szettekben láthatjuk úgy, hogy csupán csak egy leheletnyi sminket visel. A fotózás eredményén azonban az semmit nem befolyásol sőt... a fotók annyira jól sikerültek, hogy azokat az aranytorkú énekesnő még a saját Instagram-oldalán is megosztotta.

Az énekesnő 56 évesen is bomba formában Fotó: Bors

A fotózás mellé azonban természetesen egy címlapinterjú is járt, amiben mesélt az élményéről, amikor nőnap alkalmából Madonnával állt színpadra. Mint felidézi, a Queen of Pop’s Celebration elnevezésű gálán duetteztek Gloria Gaynor I Will Survive című számának akusztikus változatával, amin felül Kylie még a saját Can’t Get You Out of My Head című slágerét is elénekelte.

Ezen alkalomból pedig azt is megemlítette, hogy mennyire jólesett neki, hogy a pop királynője nagy túlélőnek nevezte:

Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és veled énekelhetek, isten éltessen, soha ne add fel

– idézte Madonnát.

Kylie a Graziának azt is elmondta, megrendítő pillanatok voltak ezek, ugyanis azzal, hogy mindketten súlyos egészségi problémákon mentek át, „kimondatlan kötelék” van kettőjük között – írja a Life.hu