Hatalmas nemzetközi sikereket ért el Mága Zoltán és zenekara

Hatalmas sikert arattak a magyar művészek Ázsiában! Három világeseményen képviselte hazánkat Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és zenekara

A 2025-ös év egyik legkiemelkedőbb magyar kulturális küldetése zárult le a napokban. Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és zenekara Ázsiában három rangos világeseményen képviselte Magyarországot. A Vizes Világbajnokságon Szingapúrban, a The World Games-en Csengduban, valamint a 2025-ös Világkiállításon Oszakában. A turné a magyar zenei kultúra, a sportdiplomácia, a nemzeti összetartozás és a társadalmi felelősségvállalás ünnepe volt.

Szingapúr – Ünnepi nyitány a Vizes Világbajnokság záróeseményén

A turné a Vizes Világbajnokság ünnepélyes záróeseményén indult, ahol Magyarország átvette a következő világbajnokság rendezési jogát. Ebben a történelmi pillanatban Erkel Ferenc Hazám, hazám című áriáját Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes adta elő, majd Pablo de Sarasate Cigánymelódiái csendült fel Mága Zoltán és ifj. Mága Zoltán, nemzetközileg elismert fiatal hegedűművész közös előadásában. A közönség soraiban miniszterek, sportvezetők és diplomaták is jelen voltak, köztük Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, aki meghívta a művészeket a 2027-es budapesti világbajnokságra.

Kína – A magyar zene diplomáciai híd szerepben

A küldetés Kínában folytatódott, Bazhong és Csengdu városában. Bazhongban lenyűgöző szabadtéri környezetben, kínai művészekkel közösen adtak koncertet. A színpadon Molnár Levente világhírű operaénekes ￼, Marius Preda világhírű cimbalomművész és a Budapesti Gipsy Virtuózok is közreműködtek. Külön megható pillanat volt a Príma Primissima díjas hegedűművész számára, hogy fiával együtt léphetett fel.

A The World Games gálavacsoráján, Csengduban, több mint 40 ország diplomatái, elnökei és közéleti vezetői előtt arattak óriási sikert. Ekkor jelentették be, hogy a világhírű zongoraművész, Lang Lang meghívta Mága Zoltánt decemberi újévi koncertjére, amelyet Chengdu városában rendeznek. A tárgyalásokon szó esett egy nagyszabású, több állomásos 2026-os kínai turnéról arénákban és neves koncerttermekben.

A kínai turné alatt számos diplomáciai és kulturális találkozó zajlott polgármesterekkel, nagykövetekkel, politikusokkal és közéleti személyiségekkel. Kiemelt köszönet illeti Dr. Pesti Máté nagykövet urat, Magyarország pekingi nagykövetét, valamint Czégel Bálint főkonzul urat a fantasztikus, professzionális szervezésért és vendégszeretetért.

Japán – Meghívás a következő nagy turnéra

A turné Japánban folytatódott, Tokióban és Oszakában. Tokióban miniszterek, diplomaták, politikusok és a zenei élet kiemelkedő alakjai tapsolták állva a magyar művészeket. A koncert végén hivatalosan meghívták Mága Zoltánt és zenekarát egy 2026-os japán turnéra.

A záró állomás Oszaka volt, a 2025-ös Világkiállítás hivatalos programjában. A tájfun miatt a szabadtéri koncertet a Magyar Pavilon bensőséges terébe költöztették, ahol a közönség hatalmas ovációval jutalmazta a művészeket.

Társadalmi és nemzeti üzenet

A turné során befolyt bevételek egy részét 1000 hátrányos helyzetű gyermek iskolakezdésének támogatására ajánlották fel, bizonyítva, hogy a művészet ereje nemcsak kulturális, hanem társadalmi felelősségvállalás is.

A három világeseményen való részvétel a magyar zene nemzetközi rangját erősítette és hozzájárult Magyarország jó hírének öregbítéséhez.

„Igazán felemelő és megtiszteltetés volt számomra, hogy Ázsiában, három világeseményen képviselhettem hazánkat és a magyar zenei kultúrát. Jó volt magyarnak lenni és érezni, hogy a magyar zene üzenete a világ bármely szegletében megérinti az emberek szívét. Hiszem, hogy a kultúra a legszebb híd nemzetek között, és minden hangunkkal Magyarországért zenélünk” – mondta Mága Zoltán, Érdemes művész