Király Linda megszólalt új párjáról, így tervezik a közös jövőt

Boldogabb már nem is lehetne a gyönyörű énekesnő, hiszen két hónapja megérkezett Budapestre élete első szerelme, és ugyanott tudták folytatni, ahol abbahagyták. Király Linda és Simon újra egymásra találtak, élvezik az együtt töltött időt és nem is akarják elengedni egymást. Az amerikai zenei producer imádja Budapestet, szerette volna megmutatni édesanyjának is, aki el is jött, az énekesnő családjával is találkozott.

Simon volt Király Linda első szerelme, most 15 év szünet után újra összejöttek (Fotó: MW archív)

Egy hónapjuk maradt együtt Király Lindának és párjának

Éveken keresztül szingli volt az énekesnő, aki inkább a karrierjére és új kihívásokra koncentrált. Király Linda minden gátlását legyőzve még a Dancing with the Stars műsorban is elindult, ami egyébként teljesen kívül volt a komfortzónáján. De a szerelem nem talált rá, végül a testvérei, Viktor és Ben összeszövetkeztek és meghívták Budapestre nővérük első szerelmét, Simont. De azt még ők sem gondolták, hogy a találkozásból újra fellángolnak a régi érzelmek.

„Próbálom megélni a pillanatot, nagyon mozgalmas ez az időszak” – kezdte lapunknak Király Linda. „Most mentek el a tesómék, itt van velem a párom, program program hátán volt.”

Elképesztő belegondolni, de én 17 éves voltam, amikor összejöttem Simonnal, ő volt az első szerelmem, 8 évig voltunk együtt, ezalatt többször járt Magyarországon, de aztán el kellett válnunk és 15 évig nem voltunk együtt. A barátság viszont megmaradt és szépen az öcsémék a hátam mögött szervezkedtek, hogy meglepetés, itt van Simon. De minden tök jó, minden annyira természetes köztünk. Az, hogy a barátság ennyi év alatt is megmaradt, az a kölcsönös tiszteletnek, meg annak köszönhető, hogy nagyon jól ismerjük egymást. Nemrég az anyukája is itt volt, most először Budapesten, elmentünk hajókázni, sokat nevettünk. Most minden nagyon jó!

Arról is kérdeztük a szerelmes énekesnőt, hogyan tervezik a jövőt. Mint kiderült, egy hónap múlva párjának haza kell mennie.

„Addig marad, ameddig lehet, de ugye három hónap ez az idő, szóval még van egy hónapunk, a többit meg szép lassan kitaláljuk.”

Király Linda versenyzőként újra a Sztárban Sztárban lesz látható (Fotó: Ladóczki Balázs)

Egyre bevállalósabb

„Újra izgalmas feladat vár rám” – nevetett nagyot. „Nem vagyok versenyző típus, de a Dancing nagyon sokat tanított nekem. Főleg, hogy először be sem mertem vállalni, hogy majd akkor, ha lefogyok. De aztán mégis bevállaltam, mert amikor ezek a feladatok jönnek, nem véletlenül jönnek. Így amikor jött az újabb műsorfelkérés, akkor úgy voltam vele, megpróbálok bevállalós lenni és kipróbálni mindent. A mezőny zseniális, olyan, mint egy osztálytalálkozó, mindenki borzasztóan tehetséges, éppen ettől lesz nagyon izgalmas! Nekem az a célom, hogy magamat tudjam felülmúlni, nem mások ellen versenyzek, hanem magam ellen!”