Király Linda reményt adott: "Nagyon sok nőtől kaptam levelet, meg megállítanak az utcán"

Király Linda nemrég teljesen elkápráztatta a Dancing with the Stars nézőit, ugyanis teljesen kilépett a komfortzónájából. Rengeteget dolgozott magán, ami hétről hétre látszódott a fejlődésén és a produkciókon is. Ugyan a hatodik helyezettként végeztek, de egy örök életen át tartó szenvedély kezdete lehet ez számára.

Király Linda számára örök szenvedély marad a tánc (Fotó: MG)

Nagyon sokat adott

Linda életéből egy régi sérelem miatt kimaradt a tánc, ezért is volt nagy újdonság számára a verseny. Sok kihívással járt ez az út, de talán annál is többet adott vissza.

„Engem mindig is érdekelt a tánc, de sajnos eddig kimaradt az életemből. Nyilván a zene miatt van ritmusérzékem, de csak annyi közöm volt a tánchoz, mint a klubban a tekerés és a twerkelés. A társastánc egy teljesen más dolog. A Dancing with the Stars alatt eszméletlenül beleszerettem a táncba, nem mellesleg egy kész önfejlődés és önbizalom növelés volt számomra. Igazán meg tudtam élni a nőiességemet. Nagyon sokat adott és ezért is döntöttem amellett, hogy folytatni akarom” – kezdte a Metropolnak Király Linda, aki éppen a minap edzett műsorbeli táncpartnerével, Suti Andrissal.

Sokaknak ad erőt

A tündöklő énekesnő rengeteg megkeresést kapott, melyek arról szóltak, hogy sok erőt ad a nőknek, akik Linda hatására próbálják ki a táncot, mint sportot.

„Ez végre egy olyan mozgásforma, amire azt mondom, hogy tényleg meg tud maradni akár életem végéig. Nagyon sok nőtől kaptam levelet, meg megállítanak az utcán, hogy milyen jól esett nekik is látni hasonló alkatú nőt a műsorban. Az már tuti, hogy többet fogok táncolni a fellépéseim során, már most látszik” – mondta az énekesnő, aki szerint minden nőnek fontos lenne találnia egy mozgásformát, ahol a test és a lélek tud egymáshoz kapcsolódni.

Miért nem táncolt eddig?

Linda számára egy traumatikus élmény volt az első táncórája, ami után egészen mostanáig meg sem fordult a fejében, hogy újra belekezdjen.

„Gyerekkoromban, tíz éves lehettem, amikor anya elvitt az első táncórámra. Akkor már elkezdtem hízni és a tánctanár azt mondta, hogy ez nem nekem való, így egészen mostanáig nem is volt önbizalmam hozzá. Ez egy gyerekkori trauma volt számomra és erősen elgondolkoztam a TV2 felkérésén, de úgy álltam hozzá, hogy nem véletlenül jött ez a felkérés. Végre azt érzem, egy nagyon jó útra tértem” – osztotta meg velünk Linda, aki nem szeret újévi fogadalmakat tenni, így jövőre annyi csak a célja, hogy folytassa a fejlődést és a falak ledöntését.