Király Linda: „Elmondom az igazságot”

Példaértékű testvéri szeretet jellemzi Király Lindát és testvéreit, Viktort, illetve Benjámint. Nem csoda. hogy az énekesnő is meghívott fellépőként vett részt öccse 15 éves jubileumi koncertjén szombaton a Vígszínházban. Király Viktor nem győzte hangsúlyozni, milyen komoly támogatást kapott karrierje során a nővérétől. Király Linda pedig egy meglepő kijelentést tett a patinás teátrum színpadán.

Fotó: MG

„Elmondom az igazságot” – közölte határozottan az énekesnő.

„Az igazságot, miről?” – kérdezte Viktor.

„Arról, hogy miért estem ki a Dancing with the Starsból” – fokozta a kedélyeket Linda. Szavai hallatán pedig szinte tapintható volt a feszült kíváncsiság a nézőtéren.

„Azért estem ki, hogy ma este itt lehessek!” – nevette el magát az énekesnő és vele együtt a közönség is. Linda kijelentésének egyébként annyi a valóságtartalma (de nem több!), hogy a TV2 táncos műsora, a Dancing with the Stars – Mindenki táncol egyébként élő felvétel, és november 25-én, szombat este 19:30-tól 23 óráig tartott, ami egybeesett Király Viktor jubileumi koncertjének időpontjával – az est nem sokkal 19 óra után kezdődött, és negyed tízig tartott a Vígszínházban. A teátrumban egyébként Linda nemcsak az öccsével, Viktorral, de Charlie-val (Játszom, ahogy lélegzem) és Tóth Verával (Proud Mary) is duettet énekelt.