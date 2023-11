Balesetet szenvedett Király Viktor – mutatjuk a felvételt

Király Viktor esetében több jel is arra mutatott, hogy agglegényként tengeti a mindennapjait, bár nemrég együtt nyaralt feleségével, akivel már egy ideje külön élnek. Az énekes számtalan alkalommal mutatja meg azt, hogy nem csak a mikrofon, de a konyhakés is jól áll a kezében. Ennek megfelelően a közösségi oldalán gyakran számol be legújabb gasztronómiai diadairól.

Gyakran dicsekszik konyhai tudományával az énekes Fotó: Metropol

Ahol éles eszközök vannak ott sajnos néha előfordulnak balesetek is. Minap Viktor egy meglepő képet osztott meg huszonnégy óráig látható Instagram-történetében. A rövid videóban egy próbáról jelentkezett be, ahol a szemfüles rajongók kiszúrhatták, hogy kedvencük bal kezén egy kötés van. Az énekes röviden elmondta, hogy főzés közben elvágta a kisujját, így a konyhakést gyorsan visszacserélte mikrofonra.

Igen jól látjátok! Ez van ha főzök otthon, rántott hús köretnek rántott apró szeletelt emberi kéz!

– osztotta meg Viktor, aki nem vesztette el a humorát a kis balesete ellenére sem, mert kinevette saját magát.

Viktor gyorsan visszacserélte a konyha kést mikrofonra

Fotó: Instagram/Király Viktor

Mégis sikerül?

Októberben Király Viktor és Anita meglepte a rajongóikat, amikor a legutóbb egy azon helyről jelentkeztek be. Ugyanis az egykori álompár Athénból, egy étteremből posztoltak képeket. Nem is kellett sokat várni a rajongók fantáziája be is indult.

„Csodás nyaralást és bízom benne, hogy köztetek is minden rendben lesz, bizakodásra ad okot, hogy Viktorral egy helyről posztoltok, még ha egymást nem is mutatjátok” – írta egy rajongó bizakodva.

De volt olyan is, aki megelőlegezte nekik a boldogságot, és elkönyvelte, hogy a páros között újra fellobbant a szerelem.