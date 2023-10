Van még remény? Király Viktor és Virág Anita adott egy újabb esélyt a házasságuknak

Király Viktorról és feleségéről, Virág Anitáról az év elején keltek szárnyra azok a pletykák, hogy nincs rendeben a házasságuk. Bár a pár sokáig tagadta, hogy bármi probléma lenne közöttük, egy idő után az énekes maga törte meg a csendet és vallotta be, hogy a kapcsolatuk mélypontra jutott. Azóta az ismerősök szerint hol jobb, hol rosszabb a viszony köztük. A nyarat például külön töltötték, és mindkettejük posztjaiból az derül ki, hogy külön is élnek. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy Viktor kénytelen volt magára főzni, és erről rendszeresen be is számol a követőinek.

Újra együtt Királyék? Fotó: TV2

Együtt mentek nyaralni Király Viktorék?

Hétvégén a rajongók számára újabb reménysugár törte át kedvenc házaspárjuk kapcsolatának egét, amit eddig fekete fellegek borítottak. Ugyanis Viktor és Anita ugyanonnan, Görögország fővárosából jelentkezett be. Nem is kellett sok, és a közösségi oldalaikat ellepték a „szurkoló” kommentek, láthatóan sokan örülnek, hogy kedvenceik újra egymásra találhattak.

Csodás nyaralást és bízom benne, hogy köztetek is minden rendben lesz, bizakodásra ad okot, hogy Viktorral egy helyről posztoltok, még ha egymást nem is mutatjátok

– írta egy rajongó a párnak.

Valaki pedig már a közös utazást egyértelmű békülésnek tekintette.

„Örülök, hogy Viktorral újra együtt vagytok” – örvendezett a kommentelő.

Viktor és Anita együtt mentek Athénba Fotó: Instagram

Statisztika szerint is van esélyük a békülésre

Az elmúlt időszakban a sztárok körében is megszaporodtak azok a házasságok, amik válással végződnek. Azonban több statisztika is van arra, hogy meghátrálhatnak a felek egy-egy válás esetén. Ugyanis, amikor a házasság felbontása a bírósági szakaszába lép és valóságossá válik számukra, hogy ez végleges döntés, meggondolják magukat a felek és dolgozni kezdenek a békülésen.

Azonban van a másik véglet is, amikor egy utazás során ismét egymásra talál egy elhidegült pár az új környezetben és élethelyzetben. De a visszatérés után, amikor újra a megszokott közegben és mindennapi problémákban találják magukat, a fellángolt érzelmeket gyorsan kioltja a realitás, hogy az egésznek nincs értelme.