Király Viktor nélkül utazott el a felesége, a fiukat is magával vitte

Bár Király Viktor és felesége, Anita mindent megtesznek azért, hogy megmentsék a házasságukat, ami valóban tündérmesébe illően indult, ám elromlott köztük, ezért már egy éve külön élnek.

Király Viktor nem tartott a feleségével a horvátországi nyaralásra Fotó: Bánkúti Sándor

Bár az énekes természetesen próbál sok időt tölteni a kisfiával, Kolennel, erre most egy darabig nem lesz lehetősége, Anita ugyanis nemrég autóba ült és meg sem állt Horvátországig, hogy felfedezze az ország legszebb városait, például Trogirt és Splitet. Az egyelőre rejtély, hogy a csinos anyuka kivel is vállalkozott a július végi vakációra, ám az biztos, hogy Kolen is vele tartott, erről maga Anita számolt be egy 24 órán keresztül megtekinthető Insagram-történetben.

Az újabb külön töltött időből arra lehet következtetni, hogy Viktor és Anita egyelőre nem tudnak közeledni egymáshoz, bármennyire is azt hitték, hogy egymásnak vannak teremtve. Érdekes az a tény is, hogy Viktor néhány hete szintén Horvátországban járt, Anita nélkül, szóval még véletlenül sem együtt utaztak el ugyanabba az országba.

A jósnő szerint hosszú küzdelem vár rájuk

Mielőtt az énekes a nyilvánosság előtt is felvállalta: hullámvölgybe került kapcsolata Anitával, a Ripost kíváncsi volt arra, az égiek mit üzennek a sztárpárnak. Akik gyakran járnak jósnőnél, pontosan tudják, a kártyák mindig a pillanatnyi helyzet alapján „beszélnek”, ami tudatos irányítással változtatható. A Ripost Müller Rózsa jövendölését vette igénybe, ami teljesen más értelmet nyert így, hogy világossá vált, mi a helyzet a kapcsolatukban.

„2023 a szakítások éve, még a legerősebb kapcsolatok is meginoghatnak” – kezdte Rózsa. „Ha csak számmisztikailag nézzük az évszámot, a kettesek és a hármas szám együtt nem szerencsés összetétel. Aki házasságban él, ott is felmerülhetnek súlyos problémák. Sokkal több toleranciára van szükség, mint eddig bármikor.”

Itt is nagy baj van. Házasságuk azonban még javítható, de ezt külső segítség nélkül nem igen fogják tudni megoldani.

„Fontolóra kell venniük – még ha ismert emberként oly nehéz is –, hogy a pozitív változásért bevonnak-e egy harmadik felet, vagy veszni hagyják az együtt töltött éveket” – olvasta ki a kártyákból a jósnő.