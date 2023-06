A békülés jeleit látjuk Király Viktor apák napjás fotóján?

Az év elején kapott szárnyra az a hír, hogy sok más gyönyörű celebpár után hazánk közkedvelt énekese, Király Viktor házassága is zátonyra futott. Ezt a pár azóta sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, azonban azt elismerték, hogy vannak hullámvölgyek a házasságukban. Viktor és Anita problémáival kapcsolatban több olyan pletyka is felmerült, amit már az énekes is kommentált, és nyugalomra intette a kíváncsiskodó tömeget.

Fotó: Bors

„Azt kell mondanom mindenkinek, hogy nyugi. Dolgozunk rajta, mint egy normális, felnőtt házaspár. Nem hiszem, hogy annyira egyedi ez a helyzet...Mi is emberek vagyunk, nekünk is vannak problémáink, amin dolgozni kell”

– vallotta be Viktor egy korábbi poszt kapcsán.

„Továbbra is próbálunk dolgozni azon, hogy megmentsük a házasságunkat, de tény, hogy vannak nehézségeink. A kisfiunk miatt azonban továbbra is sokat vagyunk együtt családként, a napokban például hármasban voltunk játszóházban” – mondta akkor Király Viktor, ám ezek után, ahelyett hogy megnyugodtak volna a kedélyek, Anita nyaralós fotóitól ismételten elindultak a találgatások. Király Viktor felesége, Virág Anita ugyanis a ciprusi tengerpartról posztolt, egy Instagram-sztoriban a kisfiukkal, Kolennel közös videót is megosztott, és a jelek szerint igen jól érzik magukat.

Utazás és békülés?

A gyönyörű modell kisfiával és testvérével utazott nyaralni, a sármos apukát magára hagyva. Azonnal újabb cikkek lepték el a sajtót, hogy "Akkor nem sikerült a békülés, végleg különválhat a gyönyörű pár"-hoz hasonló címekkel.

Azonban egy mai kép úgy tűnik, felülírja az eddigi jóslatokat. Apák napja alkalmából Anita egy szerelmes, nagyon cuki képet posztolt. A fotón az énekes arcát puszilva látható, és még egy kis szivecskés emoji is felkerült a képre. Talán máris rendezték soraikat, és ez a békülés első jele lenne?

Apák napja alkalmából Anita ilyen cukin köszöntötte férjét (Fotó: Instagram)

A szemfülesek láthatják azonban, hogy a kép nem most készülhetett, hiszen Anita másik sztorijában éppen azt látni, hogy az anyuka és Kolen éppen a reptéren vannak, ahol ráadásul Anita egyik bőröndjét keresik, mert egy fatális véletlen folytán összecserélték valaki máséval. Így, az igazságra nem derül most fény, mindenesetre, nem tilos szurkolni egy ilyen szép pár béküléséért.