RETRO RÁDIÓ

Mindenkit meglepett: új életet kezdett a hollywoodi sztár

Rengeteg minden ment a levesbe... A hollywoodi sztár ezúttal nem viccelt.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.12. 19:30
hollywood Amy Schumer fogyás

A 44 éves humorista, Amy Schumer minden korábbi fotóját törölte és november 11-én egy új bejegyzést tett közzé – írja a PEOPLE. Egy gombnyomással új életet kezdett a hollywoodi sztár.

Új életet kezdett a hollywoodi sztár
Rengeteg fotót törölt, új életet kezdett a hollywoodi sztár az interneten (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Ma este tényleg elhagytam a házat. Ki büszke rám? Jól érzem magam és boldog vagyok. Minden régi képemet töröltem – minden ok nélkül!

– írta a Kész katasztrófa, a Túl szexi lány és a Majdnem terhes című mozi sztárja.

Új életet kezdett a hollywoodi sztár

Amy Schumer új posztjában egy vörös szív alakú Valentino miniruhát visel, amelyet Chanel cipőkkel párosított. A kép érdekessége, hogy a sztár ezt az egy új képét tartotta meg a profilján – minden régi képét törölte.

Az Instagram-profil teljes törlése azután történt, hogy Schumer nemrég fotókat osztott meg fogyása útjáról és a képsorozathoz ezt írta:

Erősnek és végre önmagamnak érzem magam!

Nem lehet pontosan tudni, mi az oka annak, hogy a világsztár fel szeretne számolni a múltjával. Abban aznban egyetértünk, hogy mi nem szeretnénk elfelejteni régi, husisabb énjét sem!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu