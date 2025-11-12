Mindenkit meglepett: új életet kezdett a hollywoodi sztár

A 44 éves humorista, Amy Schumer minden korábbi fotóját törölte és november 11-én egy új bejegyzést tett közzé – írja a PEOPLE. Egy gombnyomással új életet kezdett a hollywoodi sztár.

Rengeteg fotót törölt, új életet kezdett a hollywoodi sztár az interneten (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Ma este tényleg elhagytam a házat. Ki büszke rám? Jól érzem magam és boldog vagyok. Minden régi képemet töröltem – minden ok nélkül!

– írta a Kész katasztrófa, a Túl szexi lány és a Majdnem terhes című mozi sztárja.

Új életet kezdett a hollywoodi sztár

Amy Schumer új posztjában egy vörös szív alakú Valentino miniruhát visel, amelyet Chanel cipőkkel párosított. A kép érdekessége, hogy a sztár ezt az egy új képét tartotta meg a profilján – minden régi képét törölte.

Az Instagram-profil teljes törlése azután történt, hogy Schumer nemrég fotókat osztott meg fogyása útjáról és a képsorozathoz ezt írta:

Erősnek és végre önmagamnak érzem magam!

Nem lehet pontosan tudni, mi az oka annak, hogy a világsztár fel szeretne számolni a múltjával. Abban aznban egyetértünk, hogy mi nem szeretnénk elfelejteni régi, husisabb énjét sem!