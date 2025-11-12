Mindenkit meglepett: új életet kezdett a hollywoodi sztár
Rengeteg minden ment a levesbe... A hollywoodi sztár ezúttal nem viccelt.
A 44 éves humorista, Amy Schumer minden korábbi fotóját törölte és november 11-én egy új bejegyzést tett közzé – írja a PEOPLE. Egy gombnyomással új életet kezdett a hollywoodi sztár.
Ma este tényleg elhagytam a házat. Ki büszke rám? Jól érzem magam és boldog vagyok. Minden régi képemet töröltem – minden ok nélkül!
– írta a Kész katasztrófa, a Túl szexi lány és a Majdnem terhes című mozi sztárja.
Új életet kezdett a hollywoodi sztár
Amy Schumer új posztjában egy vörös szív alakú Valentino miniruhát visel, amelyet Chanel cipőkkel párosított. A kép érdekessége, hogy a sztár ezt az egy új képét tartotta meg a profilján – minden régi képét törölte.
Az Instagram-profil teljes törlése azután történt, hogy Schumer nemrég fotókat osztott meg fogyása útjáról és a képsorozathoz ezt írta:
Erősnek és végre önmagamnak érzem magam!
Nem lehet pontosan tudni, mi az oka annak, hogy a világsztár fel szeretne számolni a múltjával. Abban aznban egyetértünk, hogy mi nem szeretnénk elfelejteni régi, husisabb énjét sem!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre