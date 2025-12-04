Mindenki erről beszél: ettől a méregtelenítő téli italtól te is felmelegszel!
Érdemes kipróbálni. Ez a téli ital nem csak hihetetlenül finom, de még számos jótékony hatással bír.
Az adventi időszak beköszöntével mindenki izgatottan készülődik a közelgő ünnepekre és ennek fényében egyre izgalmasabb téli ételek és italok kerülnek napvilágra minden évben. Hoztunk egy különleges téli italt, ami nem csak szívet melengető, hanem látványosan jótékony hatással bír a szervezetre méregtelenítő hatásával, ez pedig nem más, mint a körtés-almaecetes moktél.
Mindenki kedvence ez a téli ital
Ha az almaecetből egy-két evőkanálnyit az italba keverünk, üdítően hat a gyomorra, miközben finoman savanykás ízt kölcsönöz. Egyéb gyümölcsökkel, például körtével társítva pedig egészen mennyei kombinációt kapunk, hiszen a körte és a vanília lágy édessége, valamint a kardamom és a csillagánizs aromás, melengető jegyei remek egyensúlyt teremtenek az almaecet friss savasságával. Így ezekkel a kombinációkkal különleges, ünnepi és alkoholmentes moktélt készíthetünk.
Íme a hozzávalók és a recept egy tökéletes ünnepi italhoz;
- 3 evőkanál cukor
- 1 teáskanál vaníliapaszta (vagy egy vaníliarúd kikapart belseje)
- 1/2 teáskanál őrölt kardamom
- néhány szem csillagánizs
- 2 érett körte
- 4 evőkanál almaecet
- szódavíz vagy szénsavas ásványvíz
Elkészítés;
- Kis lábasban melegíts össze kb. fél csésze vizet a cukorral, a vaníliával, a kardamommal és a csillagánizzsal, majd forrald fel.
- A körtékből vágj le két mutatós szeletet a tálaláshoz, a maradékot darabold fel és add a fűszeres sziruphoz. Alacsony hőfokon főzd 10 percig, majd hagyd pihenni még fél órát, hogy az ízek összeérjenek.
- Szűrd le a fűszeres-körtés alapot, keverd bele az almaecetet, és ha szükséges, egy kevés mézzel tovább édesítheted. Hűtsd le langyosra vagy hidegre.
- Helyezd a félretett körteszeleteket a poharak aljába, oszd szét bennük az almaecetes keveréket, majd töltsd fel szódavízzel vagy enyhén buborékos ásványvízzel – írja a mindmegette.
