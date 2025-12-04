RETRO RÁDIÓ

Mindenki erről beszél: ettől a méregtelenítő téli italtól te is felmelegszel!

Érdemes kipróbálni. Ez a téli ital nem csak hihetetlenül finom, de még számos jótékony hatással bír.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.04.
Módosítva: 2025.12.04.
egészség ünnep méregtelenítés

Az adventi időszak beköszöntével mindenki izgatottan készülődik a közelgő ünnepekre és ennek fényében egyre izgalmasabb téli ételek és italok kerülnek napvilágra minden évben. Hoztunk egy különleges téli italt, ami nem csak szívet melengető, hanem látványosan jótékony hatással bír a szervezetre méregtelenítő hatásával, ez pedig nem más, mint a körtés-almaecetes moktél.

alt=Ez a különleges téli ital igazán ünnepi hangulatba hozza az ízlelőbimbóinkat
Ez a különleges téli ital igazán ünnepi hangulatba hozza az ízlelőbimbóinkat / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Mindenki kedvence ez a téli ital

Ha az almaecetből egy-két evőkanálnyit az italba keverünk, üdítően hat a gyomorra, miközben finoman savanykás ízt kölcsönöz. Egyéb gyümölcsökkel, például körtével társítva pedig egészen mennyei kombinációt kapunk, hiszen a körte és a vanília lágy édessége, valamint a kardamom és a csillagánizs aromás, melengető jegyei remek egyensúlyt teremtenek az almaecet friss savasságával. Így ezekkel a kombinációkkal különleges, ünnepi és alkoholmentes moktélt készíthetünk.

Íme a hozzávalók és a recept egy tökéletes ünnepi italhoz;

  • 3 evőkanál cukor
  • 1 teáskanál vaníliapaszta (vagy egy vaníliarúd kikapart belseje)
  • 1/2 teáskanál őrölt kardamom
  • néhány szem csillagánizs
  • 2 érett körte
  • 4 evőkanál almaecet
  • szódavíz vagy szénsavas ásványvíz

Elkészítés;

  1. Kis lábasban melegíts össze kb. fél csésze vizet a cukorral, a vaníliával, a kardamommal és a csillagánizzsal, majd forrald fel.
  2. A körtékből vágj le két mutatós szeletet a tálaláshoz, a maradékot darabold fel és add a fűszeres sziruphoz. Alacsony hőfokon főzd 10 percig, majd hagyd pihenni még fél órát, hogy az ízek összeérjenek.
  3. Szűrd le a fűszeres-körtés alapot, keverd bele az almaecetet, és ha szükséges, egy kevés mézzel tovább édesítheted. Hűtsd le langyosra vagy hidegre.
  4. Helyezd a félretett körteszeleteket a poharak aljába, oszd szét bennük az almaecetes keveréket, majd töltsd fel szódavízzel vagy enyhén buborékos ásványvízzel – írja a mindmegette.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu