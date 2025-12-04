Mindenki erről beszél: ettől a méregtelenítő téli italtól te is felmelegszel!

Az adventi időszak beköszöntével mindenki izgatottan készülődik a közelgő ünnepekre és ennek fényében egyre izgalmasabb téli ételek és italok kerülnek napvilágra minden évben. Hoztunk egy különleges téli italt, ami nem csak szívet melengető, hanem látványosan jótékony hatással bír a szervezetre méregtelenítő hatásával, ez pedig nem más, mint a körtés-almaecetes moktél.

Ez a különleges téli ital igazán ünnepi hangulatba hozza az ízlelőbimbóinkat / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Mindenki kedvence ez a téli ital

Ha az almaecetből egy-két evőkanálnyit az italba keverünk, üdítően hat a gyomorra, miközben finoman savanykás ízt kölcsönöz. Egyéb gyümölcsökkel, például körtével társítva pedig egészen mennyei kombinációt kapunk, hiszen a körte és a vanília lágy édessége, valamint a kardamom és a csillagánizs aromás, melengető jegyei remek egyensúlyt teremtenek az almaecet friss savasságával. Így ezekkel a kombinációkkal különleges, ünnepi és alkoholmentes moktélt készíthetünk.

Íme a hozzávalók és a recept egy tökéletes ünnepi italhoz;

3 evőkanál cukor

1 teáskanál vaníliapaszta (vagy egy vaníliarúd kikapart belseje)

1/2 teáskanál őrölt kardamom

néhány szem csillagánizs

2 érett körte

4 evőkanál almaecet

szódavíz vagy szénsavas ásványvíz

Elkészítés;