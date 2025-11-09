Orvosmeteorológiai figyelmeztetés jött: ezekre kell odafigyelni a jövő héten, hogy ne szenvedjünk

A következő napok időjárása nem nevezhető különlegesnek: késő őszi, ködös-párás, helyenként csöpögős idő jön, 10–14 °C-os maximumokkal, komótos légmozgással.

A koponyeg.hu 12 napos előrejelzése késő őszi időjárást valószínűsít. forrás: koponyeg.hu

Ez orvosmeteorológiai szempontból tipikusan »lassú terhelés«: nem drámai, de alattomos.

– mondja dr. Pintér Ferenc a Meteoklinika igazgatója. Friss videója szerint felettünk hidegörvény és kettős fronthatás érvényesül, a frontérzékenyek főleg keleten érezhetik erősebben a tüneteket (fejfájás, vérnyomás-ingadozás, görcsös panaszok).

A hét elején sokfelé reggeli pára és köd, napközben szakadozó rétegfelhőzet várható; északon, délkeleten szitálás is lehet. A szél gyenge-mérsékelt marad, a hőmérsékleti csúcsértékek többnyire 8–14 °C között lesznek. Ez az enyhe szél-köd kombó nemcsak közérzetünket rontja, hanem a fejfájáshajlamot is erősíti.

Mit jelent ez a testednek?

Hidegfronti komponens: Fokozódhat a görcskészség, erősödhet a migrén, ingadozhat a vérnyomás. Segíthet a magnéziumban gazdag vacsora, a meleg zuhany, az esti képernyődiéta. (A humánmeteorológiai helyzetértékelés is erősebb terhelést jelez.)

Párás, nyirkos közeg: Az ízületi panaszok felerősödhetnek. Réteges öltözet, bokát-térdet melegen tartó kiegészítők ajánlottak.

Fényhiány: Tompább nappali éberség, borús hangulat jöhet. Déli sétával, rövid „fényszünetekkel” lehet ellensúlyozni.

Az allergiásoknak jó hír, hogy a klasszikus pollenszezon alapvetően lecsengett, viszont a kültéri-beltéri penészgombaspórák száma ilyenkor szeret megugrani – elsősorban a köd, a nedves levegő és rosszul szellőző terek kapcsán. Szellőztess röviden, de határozottan, tartsd szárazon a fürdőt/konyhát, a levélkupacokkal bánj óvatosan.

Levegőminőség: A gyenge szél és az inverziós hajlam miatt előfordulhat, hogy a szálló por koncentrációja helyenként megemelkedik.

Gyors túlélőchecklist a hétre:

Reggel meleg ital + enyhe nyújtás: csökkenti a görcskészséget.

Dél körüli 15–20 perc a szabad levegő: csökken fényhiány, a keringés és a hangulat javul.

Víz, víz, víz: a párás időben is kiszáradhatsz, a dehidratáció pedig migrént eredményezhet.

Ködben autózol? Tarts több mikroszünetet, mert a monoton látvány csökkenti a reakcióidőt.

Összkép: nem lesz jelentős fronthatás, de aki frontérzékeny, az – főleg keleten – számoljon fejfájósabb epizódokkal; a többieknek „csak” a ködös tompaság az ellenfél. Egy kis rutin, egy kis fény, egy kis hidratálás – és simán átvészeljük ezt a szürke pályát.