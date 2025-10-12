RETRO RÁDIÓ

Bekeményít az ősz, szélsőséges változásokra figyelmeztet a meteogyógyász!

Véget ér a csendes ősz: egymást váltják a frontok, a szelek is felerősödnek, a szervezetünk pedig megsínyli ezeket a hektikus változásokat. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint az időjárás változása miatt sokaknál fokozódhatnak a fejfájásos és rosszullétes panaszok.

A következő napokban drámai fordulatot vehet az időjárás. Bár felmelegedés tapasztalható, a frontérzékenyek nem örülhetnek!

Az időjárás felmelegszik, de a frontérzékenyek nem sok jóban reménykedhetnek Fotó: Shutterstock

Szélsőséges változások jönnek az időjárásban – a meteogyógyász figyelmeztet

Sokan várták már, hogy a nyári kánikula után végre beköszöntsön a nyugodt, kiegyensúlyozott őszi időszak, amelyben a szervezet regenerálódhat. Az indián nyár ilyenkor kifejezetten jótékony hatással szokott lenni testre és lélekre egyaránt.  

Most azonban úgy tűnik, hogy erre nem lesz lehetőség. A frontérzékenyeket újabb frontok zavarhatják meg a következő napokban.

Jön a melegfront, a frontérzékenyek nem lélegezhetnek fel 

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint már vasárnap, azaz ma érkezhet egy melegfront, amely főként a keleti országrészt érinti, és enyhébb, kellemesebb hőmérsékletet hozhat. Ez a változás azonban nem mindenkinek kedvez: a frontérzékenyek számára ez az időszak kifejezetten megterhelő lehet. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a legújabb videójában arra figyelmeztet, hogy az időjárás terhelő hatása nem mindig nyilvánvaló, mégis komolyan befolyásolja a szervezet működését. 

Az időjárásnak a terhelő hatása nem mindig nyilvánul meg olyan direkt formában, hogy azt lehessen érezni az időjáráson

 – mondta dr. Pintér Ferenc, hozzátette: „A magas légrétegekben zajló folyamatok ugyanúgy hatással vannak az egészségi állapotunkra.” 

Tehát a frontérzékenyek tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket, mint például fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés vagy alvászavar. A szakember szerint ezek a panaszok nem csupán kellemetlenek, hanem hosszú távon az életminőséget is rontják, ha nem kezelik őket megfelelően. 

Ebben az időszakban gyakori a fejfájás a frontra érzékenyeknél Fotó: Pexels

Hol jelentkezik leginkább a fronthatás? 

A melegfront először a keleti országrészeken lesz érezhető, később azonban országossá válhat a hatása. Nyugat felé haladva fokozatosan enyhül a helyzet, de az erős szél továbbra is megnehezítheti a közérzetünket. 

A helyzetet súlyosbítja, hogy még mindig jelen vannak az időjárásban az erős szelek, amelyek szintén terhelő tényezőt jelentenek, és a nyugati területeket is érinteni fogják

 – figyelmeztet dr. Pintér Ferenc, meteogyógyász. 

Fejfájás, feszültség, alvászavar – ezekre mind számíthatunk 

Ha a következő napokban a megszokottnál 

  • erősebb fejfájást, 
  • szédülést, 
  • fáradtságot, 
  • lehangoltságot, 
  • vagy pánikszerű rosszulléteket 

tapasztalsz, érdemes elgondolkodni azon, hogy ezek hátterében időjárás-érzékenység állhat. Ma már hatékony módszerek állnak rendelkezésre a tünetek enyhítésére – érdemes ezeket megismerni, és szükség esetén szakemberhez fordulni. 

Mit tehetünk a fronthatás ellen? 

A szakértők azt javasolják, hogy a fronttal érintett napokon kerüljük a túlzott fizikai megterhelést, pihenjünk többet, és figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre. Ha további információkat szeretnél megtudni a közelgő frontról, vagy arról, hogyan kezelheted a tüneteidet, látogass el a Meteo Klinika TV YouTube-csatornájára

 

