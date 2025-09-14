Nagy hatással lehet az időjárás a testünkre, nem árt felkészülni

Az időjárás nagy égszakadást hozott nekünk a héten. A vasárnap borúsra fordult a szombati kirándulóidő után. Ennek az ingoványos időjárásnak a hatása már biztos érezhető volt sokunknál, gyakori ilyenkor a fejfájás, a rossz közérzet, a vérnyomás ingadozása.

Ilyen időjárás lesz a héten, a frontérzékenyeknek fel kell készülniük. Forrás: Köpönyeg.hu

Az időjárás nagy hatással lehet a testünkre

A héten már érezhettük a változó időjárás hatását. Nyugat és délnyugat felől érkeznek a viharfelhők, amelyekből sokfelé eső, zápor, zivatar alakul ki. Akár bő csapadékra is számítani lehet, amely csak délután/estefelé csillapodik. A hőmérséklet is lehűlt, a napközbeni hőmérséklet a korábbinál alacsonyabban, 20-22 fok körül alakul. Vasárnap már betekintést nyerhettünk a kora őszi időjárásba.

A hidegfronti hatás terheli a szervezetünket, írja a Köpönyeg. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. Ha frontérzékenyek vagyunk, általános tünetként előfordulhat fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés, valamint a meglévő krónikus betegségek tünetei, mint például az ízületi fájdalmak, felerősödhetnek.

A fáradtság mellett előfordulhat, hogy ingerlékenyebbek, türelmetlenebbek vagy kedvtelenebbek leszünk. Ilyen hirtelen váltásnál mindent meg kell tennünk, hogy megfelelően akklimatizálódjunk. Fontos ilyenkor a folyadékbevitel, az enyhébb tünetek gyógyszeres vagy kúráló kezelése, valamint a kiegyensúlyozott életmód és táplálkozás.

Eddig nem mindig tudtuk eldönteni, esőkabátban, ernyővel vagy meleg öltözékkel, esetleg rövid nyári ruhában induljunk reggel. A mostani időjárást tekintve viszont egyértelműen szükséges minden nap esernyővel készülnünk.