Esővel, zivatarokkal rúgja be az ajtót az ősz

Megélénkül a szél, sok csapadékra számíthatunk az őszi hétvégén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.13. 06:00
Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül. A következő napon azonban beköszönt az ősz.

Zivatarokkal érkezik az ősz

Vasárnap délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 26-27 fok valószínű délután - írja a koponyeg.hu

