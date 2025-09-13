Esővel, zivatarokkal rúgja be az ajtót az ősz

Megélénkül a szél, sok csapadékra számíthatunk az őszi hétvégén.
Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd egyre több gomolyfelhő képződik, és estétől egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. 25 és 29 fok közé melegszik átmenetileg a levegő. A DK-i szél megélénkül. A következő napon azonban beköszönt az ősz.
Vasárnap délelőtt az erősen felhős égből többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.
Hétfőn fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Kedden napos, gomolyfelhős idő ígérkezik, csapadék nélkül. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 26-27 fok valószínű délután - írja a koponyeg.hu
