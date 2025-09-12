RETRO RÁDIÓ

Megérkezik az ősz - ezen a napon még kiélvezheted a nyárias időjárást!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.


Létrehozva: 2025.09.12. 06:00
Lassan tényleg beköszönt az ősz! Pénteken és szombaton még nyári időjárásban sütkérezhetünk, bár helyenként előfordulhatnak záporok, vasárnaptól viszont megérkezik az eső és 20-22 fokra csökken a hőmérséklet a Köpönyeg időjárás jelentése szerint.

Fotó: Sam Schooler / unsplash.com – Képünk illusztráció

Péntek

A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható, délután elszórtan záporral. Mérsékelten meleg idő lesz 27 fok körüli maximumokkal.

Szombat

A sok napsütést felhősödés követi, és délutántól ÉNy-on már előfordul zápor. Reggel 15, délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap

Az erősen felhős égből szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. 21-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet - igazi kora őszi időnk lesz.

Hétfő

Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésre van kilátás. Az ÉNy-i szél is mérséklődik. 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

 

