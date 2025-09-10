Vége az inváziónak? Egy darázsfaj pusztíthatja a poloskákat

Undorító a bűzük a márványpoloskáknak, az idegtépő hangjukról már nem is beszélve. A rovarok szinte kiirthatatlanok, ha bejutnak a lakásba, de ennek már vége! Egyelőre rejtély hogyan, de megjelenhetett ezeknek a rovaroknak az ősellensége, a szamurájdarázs, ami végleg leszámolhat velük.
Tízből kilenc esetben azonnal képes elpusztítani az ázsiai szamurájdarázs a poloskákat. Évek óta küzdenek azzal hazánkban az emberek, hogy ritkítsák a poloskákat, hiszen kész megszállást művelnek a környezetükkel. Bűzük, zajuk – minden porcikájuk irritáló. A szamurájdarázs viszont képes lehet csatát nyerni ellenük, csakhogy van egy nagy probléma.
Apró, mégis alattomos harcos a szamurájdarázs. Ázsiában már bizonyított a poloskák ősellensége, és most rejtélyes körülmények között itthon is megjelent. Az internetet ellepték az olyan fotók, amelyek arról árulkodnak: vége lehet a poloskainváziónak!
A poloskák kiirtása nem könnyű feladat. Te is a falat kaparod minden ősszel, amikor a poloskák támadásba lendülnek, és az otthonodba akarnak „költözni” a hideg elől? Akkor ennek most örülni fogsz: egy új állatfaj jelenhetett meg Magyarországon, amely képes 90 százalékban ritkítani őket. Megvette lábát a szamurájdarázs!
Ahogy a neve, úgy jelleme is igazi harcost idéz. Ez a lény a poloskairtás mestere. Gyomorforgató, hogy számol le velük, mégis most sokan ódákat zengenek róluk. De mit is tud a szamurájdarázs?
A szamurájdarázs fürkész faj, és ezek parazita életmódot folytatnak. Más állatok testét, vagy tojásait használja fel, hogy szaporodjon. Megkeresi a poloskák tojásait és azokba helyezi el a saját tojásait, így nem a poloskák, hanem az ő utódai kelnek ki. Ez egy ilyen élőlény
– mutatott rá rögtön Sárvári József entomológus a Metropolnak.
Legalább 6-7 külhoni poloskafaj telepedett meg hazánkban, ezzel jelentősen megnövelve a poloskák számát. Olyan nagy mértéket öltött a jelenlétük, hogy rengeteg lepheti el a házakat, lakásokatt, amitől az emberek már kaparják a falat – a poloskafóbiások különösen.
Amikor a poloskák megjelentek hazánkban, akkor nem volt természetes ellenségük, amik felvették volna velük a harcot és ritkították volna az állományukat – ezért minden évben kész hadsereggé duzzadtak. „Semmi nem ette őket, ezért szaporodtak el ennyire. Azonban időközben rájöttek madarak, pókfajok, hogy ezeket is el lehet fogyasztani. Ez az egyik oka, hogy most már nincsenek tömegesen jelen a poloskák, mint 4-5 éve. Arról nem is beszélve, hogy az időjárástól is függ az egyedszámuk” – mutatott rá a szakember, kiemelve: a rovarszakértők korábban tanakodtak rajta, hogy a szamurájdarazsat betelepítik, amivel ritkíthatják őket, de elvetették – és okkal.
A természet a rendező, még akkor is, ha poloskainvázió alakul ki. Egyelőre rejtély, hogy kerülhetett ide a darázsfaj, de a szaporítása nem jó ötlet. Ugyanis ezzel a természet forgatókönyvét írhatjuk át, akár ökológiai katasztrófát előidézve.
Az összes ilyen másik állattal való védekezés világszerte rosszul sült el. Ha ezt a darázsfajt behozták volna ide direkt, akkor nemcsak a címeres poloskákat pusztította volna el, hanem az őshonosokat is. A poloskák a tápláléklánc alján vannak, ahogy mondtam is: a többi között pókok, madarak is fogyasztják őket. Az élelmük tűnne el miatta, így a többi állatfaj is ritkulna, pusztulásnak indulna, hiszen nem lenne élelmük
– érvelt József, utalva rá: a szamurájdarázs nagyobb eséllyel a teljes ökoszisztémát képes lehet felborítani, kárt okozva.
„Egy invazív faj ellen egy másik fajt egy meglévő ökorendszerve bevetni sosem sül el jól. A természet mindig egyensúlyra törekszik, és ha ebbe a láncba valami kis hiba lép fel, akkor azt nagyon nehéz visszacsinálni. A poloskáknak természetes ellenség kell, ehhez viszont még idő kell, hogy az egyensúly kialakuljon és ne legyenek ennyire sokan. Egy másik állatfajjal nem tanácsos ezt elérni” – zárta szavait.
