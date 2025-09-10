Vége az inváziónak? Egy darázsfaj pusztíthatja a poloskákat

Tízből kilenc esetben azonnal képes elpusztítani az ázsiai szamurájdarázs a poloskákat. Évek óta küzdenek azzal hazánkban az emberek, hogy ritkítsák a poloskákat, hiszen kész megszállást művelnek a környezetükkel. Bűzük, zajuk – minden porcikájuk irritáló. A szamurájdarázs viszont képes lehet csatát nyerni ellenük, csakhogy van egy nagy probléma.

A szamurájdarázs számolhat le a rengeteg poloskával (Fotó: Wikipedia)

Megjelenhetett a szamurájdarázs

Apró, mégis alattomos harcos a szamurájdarázs. Ázsiában már bizonyított a poloskák ősellensége, és most rejtélyes körülmények között itthon is megjelent. Az internetet ellepték az olyan fotók, amelyek arról árulkodnak: vége lehet a poloskainváziónak!

A poloskák kiirtása nem könnyű feladat. Te is a falat kaparod minden ősszel, amikor a poloskák támadásba lendülnek, és az otthonodba akarnak „költözni” a hideg elől? Akkor ennek most örülni fogsz: egy új állatfaj jelenhetett meg Magyarországon, amely képes 90 százalékban ritkítani őket. Megvette lábát a szamurájdarázs!

Ahogy a neve, úgy jelleme is igazi harcost idéz. Ez a lény a poloskairtás mestere. Gyomorforgató, hogy számol le velük, mégis most sokan ódákat zengenek róluk. De mit is tud a szamurájdarázs?

A szamurájdarázs fürkész faj, és ezek parazita életmódot folytatnak. Más állatok testét, vagy tojásait használja fel, hogy szaporodjon. Megkeresi a poloskák tojásait és azokba helyezi el a saját tojásait, így nem a poloskák, hanem az ő utódai kelnek ki. Ez egy ilyen élőlény

– mutatott rá rögtön Sárvári József entomológus a Metropolnak.

A poloskák minden ősszel képesek ellepni az otthonunkat (Fotó: Kállai Márton)

Legalább 6-7 külhoni poloskafaj telepedett meg hazánkban, ezzel jelentősen megnövelve a poloskák számát. Olyan nagy mértéket öltött a jelenlétük, hogy rengeteg lepheti el a házakat, lakásokatt, amitől az emberek már kaparják a falat – a poloskafóbiások különösen.

Amikor a poloskák megjelentek hazánkban, akkor nem volt természetes ellenségük, amik felvették volna velük a harcot és ritkították volna az állományukat – ezért minden évben kész hadsereggé duzzadtak. „Semmi nem ette őket, ezért szaporodtak el ennyire. Azonban időközben rájöttek madarak, pókfajok, hogy ezeket is el lehet fogyasztani. Ez az egyik oka, hogy most már nincsenek tömegesen jelen a poloskák, mint 4-5 éve. Arról nem is beszélve, hogy az időjárástól is függ az egyedszámuk” – mutatott rá a szakember, kiemelve: a rovarszakértők korábban tanakodtak rajta, hogy a szamurájdarazsat betelepítik, amivel ritkíthatják őket, de elvetették – és okkal.