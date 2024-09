Betörnek a lakásodba és pokollá teszik az életedet, támadnak a büdös bogarak

Az őszi poloskaszezon során Magyarországon egyre többfajta poloska fordul elő, melyek nem pusztán betörnek az otthonodba, de hamar belakják azt.

Idén sem ússzuk, hogy poloska legyen az otthonunkban Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

Az ágyi poloskával valószínűleg már te is találkoztál, ha nem is otthon, egy nyaralás vagy tábor alkalmával. Ott van továbbá a Magyarországon nem őshonos zöld színű poloska, a barnás színű márványpoloska és a csipkéspoloska. Igen, összesen négy olyan poloska is van, melytől az elhúzódó vénasszonyok nyara és a délutáni szellőztetések alkalmával egyre inkább tarthatsz.

Ráadásul ezek között olyan is akad, aminek nem a természetes élőhelye Magyarország, így az itteni klímához is egészen máshogy viszonyul. Miután betelepült és elszaporodott, mivel jól érzi itt magát, nehéz tőle megszabadulni. Éppen ezért egyre több számban fordulnak majd elő nemcsak az erdőkben, hanem a kertekben, teraszokon, erkélyeken és ezáltal az otthonodban is. Arról nem is beszélve, hogy rendszerint finoman szólva büdös szagot árasztanak magukból, gyakran még akkor is, ha nem nyomod össze.

Az említett vándorpoloska hazánkban egyébként a 2000-es évek elején bukkant fel és mára az ország egész területén megtalálható. Az ázsiai márványpoloska nagyjából 2013 óta él Magyarországon és elterjedéséhez a turizmus fellendülése is hozzájárult. A csipkéspoloska pedig főként tölgyfák közelében található, miközben azok levelét szürkíti el.

A poloska szerte a világban problémát okoz

A 2024-es év tavaszán az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) arra hívta fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok túlzott elszaporodásuk esetén több millió hektárnyi erdőt károsíthatnak meg, így nemcsak idegesítő hangjukkal, orrfacsaró szagukkal és látványukkal nehezítik a mindennapokat.

Rossz hír, hogy továbbá, hogy ezeknek a rovaroknak nincsenek természetes ellenségeik hazánkban, valamint az enyhülő telekkel tovább kihúzzák itt. Így pedig az adott évben lerakott petéknek is van idejük kifejlődni. Az előrejelzések szerint idén is jelentős poloskainvázióra készülhetünk, nagyjából szeptember végén. Úgy tudjuk, hogy a rovarok irtása egyes régiókban már megkezdődött, ami sajnos nem tántorította el őket attól, hogy már nemcsak a külvárosi otthonokban, hanem a belvárosi lakások közelében is felbukkanjanak.