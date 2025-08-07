Szeretnél egy kiszuperált BKV buszt? Egymillió forint alatt a tiéd lehet!

Több buszát is elárverezi a BKV, amire akár te is licitálhatsz, ha úgy érzed pont szükséged van egy Evopo C68E típusú buszra – legalább is arra, ami még maradt belőle. Az árverés végéig, augusztus 14-ig bárki megnézheti az elektromos minibuszokat, amik kikiáltási ára darabonként kevesebb mint egymillió forint. De vajon mire megyünk vele? Használhatjuk például a forgalomban? Utánajártunk ezeknek a kérdéseknek.
A BKV 12 állományból törölt, megbontott elektromos minibuszt kínál árverésre, így ha úgy éreznénk, hogy a hátsó kertben mobilházzá fejlesztve, esetleg egy vendéglátó egységgé átalakítva pont jól jönne egy kék minibusz, akkor most itt a megfelelő alkalom. De mi van akkor, ha mi a forgalomban használnánk és ezzel szeretnénk furikázni a gyereket az iskolába, vagy épp a barátokat le a Balaton partra? Szakértőt kérdeztük arról, hogy használhatóak-e a forgalomban ezek a darabonként kevesebb mint egy millió forintos minibuszok.
Pausz Ferenc nyugalmazott rendőr ezredes, az ORFK egykori közlekedésrendészeti főosztályvezetője, illetve Lovas Károly vezetéstechnikai szakértő válaszolta meg kérdéseinket.
Mindketten megerősítették, hogy amennyiben a papírok rendben vannak, minden további nélkül használhatóak ezek a kék BKV buszok a forgalomban is.
Ahhoz, hogy valaki egy járművel használhasson, alapvetően két dolog kell:
Ha én veszek egy buszt, és azt magánemberként használom, azzal közlekedek a mindennapokban, akkor ennyi valóban elegendő, viszont ha ezt a buszt pénzért cserébe személyszállításra szeretném használni, az már egy másik eset. Ahhoz speciális engedélyekre van szükség.
A rendszám színe egyébként elárulja, hogy saját célra használja-e valaki például a teherautót, vagy épp buszt: ekkor a rendszám fehér. Ha azonban teherautóval már pénzért idegen fuvart is vállal valaki, oda kellenek a plusz engedélyek és ebben az esetben a rendszám színe sárga.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon maradhatnak-e kéken is ezek az egykori BKV buszok.
Az átfestésre az a cég, ami eladja, szokta kötelezni az új tulajdonost. Általában a színét nem szokták kikötni, de az egyedi jelzések, mint például BKV, vagy Volán az alkalmas arra, hogy megtévessze a közlekedőt. (...) Például ha rendőrautót adnak el, akkor a rendőrség feliratot le kell szedni, de maga a kék csíkozás az maradhat. Vagy ha a Magyar Posta ad el egy autót, akkor a Magyar Posta feliratot el kell távolítani, de a zöld szín maradhat. Nincs a jogszabályban rögzítve, hogy ez egy olyan kék szín, amilyen csak a busz lehet
– mondta a Metropolnak Lovas Károly.
A szín egyébként a taxinál is maradhat, ha valaki egy korábban taxiként üzemelő autót vesz meg, akkor a sárga fóliát nem húzzák le róla, csak kap egy sima fehér rendszámot.
Azért selejtezték le ezeket a járműveket, mert az elmúlt öt évben 360 új busz, 50 új troli, 26 új villamos állt forgalomba Budapesten, 2027-ig pedig további 300 új busz érkezik majd a fővárosba. Ezért a régebbi, kevésbé korszerű járművek cseréje megkezdhető.
A BKK szerint az alacsony padlós, fedélzeti kamerákkal és utastájékoztató rendszerrel felszerelt autóbuszok korszerűbb klímarendszerrel is rendelkeznek, illetve a beépített USB csatlakozóknak köszönhetően a telefonjainkat is tölthetjük utazás közben. Az új buszok még holttérfigyelő radarral is rendelkeznek, az alacsonyabb fogyasztású motoroknak köszönhetően pedig környezetkímélőbbek is.
Ha nem is hagyomány, de legalább is nem egyedülálló alaklom a mostani busz-árverezés. A BKV 2017-ben hasonló módon próbált megszabadulni a régi csuklós villamosaitól. Azok kikiáltási ára akkoriban közel másfél millió forintról indult.
A licitre augusztus 14-ig van lehetőség, a buszok pedig a BKV Árverési portálján tekinthetőek meg.
