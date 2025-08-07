Szeretnél egy kiszuperált BKV buszt? Egymillió forint alatt a tiéd lehet!

A BKV 12 állományból törölt, megbontott elektromos minibuszt kínál árverésre, így ha úgy éreznénk, hogy a hátsó kertben mobilházzá fejlesztve, esetleg egy vendéglátó egységgé átalakítva pont jól jönne egy kék minibusz, akkor most itt a megfelelő alkalom. De mi van akkor, ha mi a forgalomban használnánk és ezzel szeretnénk furikázni a gyereket az iskolába, vagy épp a barátokat le a Balaton partra? Szakértőt kérdeztük arról, hogy használhatóak-e a forgalomban ezek a darabonként kevesebb mint egy millió forintos minibuszok.

Az árverésre bocsátott, Evopro C68E típusú elektromos minibuszok maradványai.

Fotó: BKV

Pausz Ferenc nyugalmazott rendőr ezredes, az ORFK egykori közlekedésrendészeti főosztályvezetője, illetve Lovas Károly vezetéstechnikai szakértő válaszolta meg kérdéseinket.

Mindketten megerősítették, hogy amennyiben a papírok rendben vannak, minden további nélkül használhatóak ezek a kék BKV buszok a forgalomban is.

Személyszállításra, illetve magáncélra egyaránt használhatók

Ahhoz, hogy valaki egy járművel használhasson, alapvetően két dolog kell:

kell, hogy a járműnek legyen érvényes forgalmi engedélye és rendszáma ,

, illetve a sofőrnek legyen az adott járműre jogosítványa.

Ha én veszek egy buszt, és azt magánemberként használom, azzal közlekedek a mindennapokban, akkor ennyi valóban elegendő, viszont ha ezt a buszt pénzért cserébe személyszállításra szeretném használni, az már egy másik eset. Ahhoz speciális engedélyekre van szükség.

A rendszám színe egyébként elárulja, hogy saját célra használja-e valaki például a teherautót, vagy épp buszt: ekkor a rendszám fehér. Ha azonban teherautóval már pénzért idegen fuvart is vállal valaki, oda kellenek a plusz engedélyek és ebben az esetben a rendszám színe sárga.

Át kell festeni, vagy maradhat kék a busz?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon maradhatnak-e kéken is ezek az egykori BKV buszok.

Az átfestésre az a cég, ami eladja, szokta kötelezni az új tulajdonost. Általában a színét nem szokták kikötni, de az egyedi jelzések, mint például BKV, vagy Volán az alkalmas arra, hogy megtévessze a közlekedőt. (...) Például ha rendőrautót adnak el, akkor a rendőrség feliratot le kell szedni, de maga a kék csíkozás az maradhat. Vagy ha a Magyar Posta ad el egy autót, akkor a Magyar Posta feliratot el kell távolítani, de a zöld szín maradhat. Nincs a jogszabályban rögzítve, hogy ez egy olyan kék szín, amilyen csak a busz lehet

– mondta a Metropolnak Lovas Károly.