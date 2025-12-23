Óriási tévhitet cáfol a magyar légiutas-kísérő: ezt nagyon sokan rosszul tudják

A közösségi médiában rendkívül aktív magyar légiutas-kísérő, Majoros Mirtill egy érdekes tévedést cáfolt meg. A stewardess tisztázta: tévhit, hogy csak tökéletes fogsorral és tűéles látással lehet valaki légiutas-kísérő.

Újabb tévhit dőlt meg, ezúttal a stewardessek kapcsán Fotó: Pixabay

Tévhit: tökéletes fogakkal és látással kell rendelkeznie a légiutas-kísérőknek

„Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha van egy lyukas fogad, vagy hiányzik egy fogad vagy nem tökéletes a szemed, akkor nem repülhetsz. Ez nem igaz. És egyébként a pilótáknál sem feltétlenül igaz, mert szemüveges pilóta például belefér. Nyilván megvannak a határok. A látható fogsorod szép legyen, de hogyha van egy lyukas fogad az például nem feltétlenül válóok, ahogy az sem, hogyha hátul hiányzik egy fogad. Ezeket általában el szokták fogadni, a lényeg meg a teljes mosolyod. A látásnál ugyanez. Azt hiszem a 7-es dioptria az, ami

egy kicsit vízválasztó, de ott is, aki szemüveges, az nem kizáró ok. Nekem egyébként négyes és hatos a szemem”

– árulta el Majoros Mirtill, a magyar légiutas-kísérő a TikTok-csatornáján.



