Pszichológusok rántották le a leplet: ezek a legfőbb tévhitek a nőkről, amelyek a férfiak fejében élnek

Már régóta keringenek a köztudatban tévhitek a nőkkel kapcsolatban. A férfiak sokszor nem tudnak kiigazodni a másik nem tagjain, ezért tévhitekbe ringatják magukat ahelyett, hogy próbálnák jobban megérteni a másikat. A pszichológusok szerint rengeteg a sztereotípia és legenda kering a női gondolkodásról és viselkedésről.

A tévhitek károsan hathatnak egy kapcsolatra / Fotó: Dmytro Sheremeta / Freepik - illusztráció

A tévhitek gyakran általánosítások

A tapasztalan férfiak gyakran elhiszik ezeket a tévhiteket, de akik rendesen szocializálódtak, azok csak nevetnek a sztereotípiákon.

Túl sok kritika

Az egyik legnépszerűbb tévhit, hogy a nők soha semmivel nem elégedettek. Egy párkapcsolat felépítése hosszú és sokszor nehéz folyamat. Sokszor rosszul csinálunk valamit, a párunknak ilyenkor joga van szóvá tenni a hibát. A kritika nem ok nélkül születik és nem is nyaggatni akarják a párjukat, hanem egy problémára keresik a megoldást.

Irányítás-mánia

Sok férfi, ha független nővel van dolga, akkor haszontalannak érzi magát a kapcsolatban. Ne dőlj be a tévhitnek, hogy az erős nőknek nincs szüksége a törődésre. Ehhez kapcsolódva sokan úgy gondolják, hogy párjuk próbálja átvenni felettük az irányítást. A nők nem iránytani akarnak, hanem egy egyenlő párkapcsolatot felépíteni.

A pénz nem minden

Mostanában egyre jobban elterjedt gondolat az, hogy egy nő meghódításához rengeteg pénzre és kitartásra van szükség. Ez kicsit messze áll az igazságtól. Bár a pénz sosem baj, a nők nem nagyon szeretik a náluk sokkal gazdagabb férfiakat. Ezen felül, ha kitartással is problémák vannak. A nők nem játsszák a megközelíthetetlent. Ha már sokszor visszautasítottak, akkor az azt jelenti, hogy nem érdeklődnek irántad a kiszemeltjeid.

Kéretlen illetlenségek

Van, amit a férfiak már kamaszként megtanulnak, például senki se szereti a kéretlen szexuális megjegyzéseket és a nem kívánatos közeledést. Ha a férfi úgy gondolja, hogy teljesen rendben vannak a szexuális utalások és a nyomulás, akkor az a férfi sosem nőtt fel a kamaszkorból.

Féltékenység

Fontos tévhit a féltékenységgel kapcsolatban, hogy csak bizalmatlanságból születhet. Ez sok esetben nem igaz. A nők akkor is lehetnek féltékenyek, ha bíznak a párjukban, de félnek, hogy elveszítik őt - írja a life.hu.