A férfiak titkos elvárásai a nők felé, amikről senki nem beszél

„Imádom a természetes nőket” – mondják a férfiak, miközben gyakran zavarba ejtik őket a társadalmi elvárások. Nap mint nap olyan lányok fotóit nézegetik az Instagramon, akik tökéletes domborulatokkal rendelkeznek, ám a természetes hatás mögött profi smink, fények, szűrők és legalább három kozmetikai termék áll.

A szakértők szerint ezek a torz elvárások nemcsak a nők önképét károsítják

Számos elvárás van, de akkor mégis hogyan nézzen ki egy igazi nő?

A mai szépségideál nem a valóságból származik – írja a Life.hu. – Inkább a közösségi médiából, reklámokból, filmekből és videóklipekből összeállított tökéletességillúzió. A férfiak sokszor úgy viselkednek, mintha ezek a torz és gyakran egymásnak ellentmondó elvárások a normális részei lennének. Azt mondják, szeretik a természetes nőket, de amikor egy lány smink nélkül jelenik meg, gyakran kérdezik:

Minden rendben? Olyan sápadtnak tűnsz

Valójában nem a természetesség vonzza őket, hanem amit annak hisznek. A szakértők szerint ezek a torz elvárások nemcsak a nők önképét károsítják, hanem a párkapcsolatok minőségét is. Ha valaki nem tud önmaga lenni a párja mellett, az komolyan rontja a kapcsolatot. Sokan azt mondják, ne öltözz kihívóan, ugyanakkor a nyár beköszöntével a férfiak figyelme másfelé terelődik. Gyakran nincs tudatában annak a nő, milyen üzenetet közvetít a férfi, akik magunk is összezavarodnak az ösztönök és az elvek között. A magabiztos nőt vonzónak tartják, ám ha túl sok fotót posztol magáról, az önimádatnak tűnhet. Pedig lehet, hogy egyszerűen csak jól érezte magát a bőrében, és másokkal is meg akarta osztani. Sok férfi nehezen viseli, ha egy nő nemcsak nekik akar tetszeni, hanem saját magának is. Az önazonosságot tisztelik a férfiak, de ha a stílus nem egyezik az általuk szépnek tartott ideállal, belső feszültség keletkezik. A férfiak gyakran azt szeretnék, hogy a nő olyan legyen, mint akit a képernyőn látnak, nem pedig olyan, aki az utcán szembejön velük. Sokan szeretnének olyan lányt, aki lazán élvezi az életet, eszik, nem számolja a kalóriákat, ám közben lapos marad a hasa. Ez biológiailag szinte lehetetlen. Ugyanígy az izomtónus tekintetében is kényesek a pasik: ha a nő sportos, az már „férfias”, ha nem, akkor „nem tartja karban magát”. Bár azt mondják, a belső érték számít, először mindig a külsőt veszik szemügyre, és ha az nem felel meg az „ideálnak”, sokan nem akarnak tovább ismerkedni. A valódi bőr, haj vagy test gyakran hibákkal küzd, de sok férfi nincs hozzászokva a természetességhez, ami egyfajta torz testképhez vezet.

Mit lehet tenni mindez ellen? Egyszerűen ki kellene szállni a virtuális világ torz tükréből, és újra úgy tekinteni egymásra, mint valódi emberekre. Nem szükséges mindent véleményezni, és senkit sem kell egy képzeletbeli dobozba helyezni. Elég lenne, ha végre elfogadnánk a másikat emberként, a hibáival és tökéletlenségeivel együtt. A teljes lista a Life.hu cikkében olvasható!