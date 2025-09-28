A férfiak titkos elvárásai a nők felé, amikről senki nem beszél

Hogyan nézzen ki egy igazi nő? A szakértők szerint ezek a torz elvárások nemcsak a nők önképét károsítják.
„Imádom a természetes nőket” – mondják a férfiak, miközben gyakran zavarba ejtik őket a társadalmi elvárások. Nap mint nap olyan lányok fotóit nézegetik az Instagramon, akik tökéletes domborulatokkal rendelkeznek, ám a természetes hatás mögött profi smink, fények, szűrők és legalább három kozmetikai termék áll.
A mai szépségideál nem a valóságból származik – írja a Life.hu. – Inkább a közösségi médiából, reklámokból, filmekből és videóklipekből összeállított tökéletességillúzió. A férfiak sokszor úgy viselkednek, mintha ezek a torz és gyakran egymásnak ellentmondó elvárások a normális részei lennének. Azt mondják, szeretik a természetes nőket, de amikor egy lány smink nélkül jelenik meg, gyakran kérdezik:
Minden rendben? Olyan sápadtnak tűnsz
Mit lehet tenni mindez ellen? Egyszerűen ki kellene szállni a virtuális világ torz tükréből, és újra úgy tekinteni egymásra, mint valódi emberekre. Nem szükséges mindent véleményezni, és senkit sem kell egy képzeletbeli dobozba helyezni. Elég lenne, ha végre elfogadnánk a másikat emberként, a hibáival és tökéletlenségeivel együtt. A teljes lista a Life.hu cikkében olvasható!
