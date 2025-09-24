Hatással lehet a párkapcsolatainkra a nevünk kezdőbetűje? - Ezt állítja egy új kutatás

Egy új kutatás szerint nem véletlenszerű, hogy kik képesek vonzalmat ébreszteni bennünk, és az sem, hogy miért ismétlődnek a szerelmi csalódások. Számos dolog befolyásolhatja a magánéletünk alakulását: a lakóhelyünk, a szülői mintáink, a velünk született adottságaink és a tanult készségeink. A genetikai tényezőkön és az élettapasztalatokon kívül azonban van egy kevésbé ismert dolog is, ami hatással lehet a személyiségünkre és a párkapcsolatainkra, ez pedig a nevünk kezdőbetűje. A pszichológia szerint kezdeti előnyt élveznek a szívünkhöz vezető úton azok a személyek, akiknek a nevében hasonló betűk szerepelnek, mint a miénkben, és ez tudat alatt befolyásolhatja a szerelmi döntéseinket – írja a Life.hu.

Ez a rejtett hatás még a párkapcsolat alakulását is meghatározhatja.

A Brigitte.de által ismertetett pszichológiai kutatás a név-betű hatás jelenségével magyarázza, miért hozunk időnként rossz döntéseket a párkapcsolatokban. A név-betű hatás azt jelenti, hogy a nevünkben található betűket előnyben részesítjük életünk különböző területein, így például a karrierünk vagy a partnerünk kiválasztásakor. Ezt a jelenséget először Jozef Nuttin belga pszichológus figyelte meg 1977-ben, amikor autópályán vezetve észrevette, hogy vonzónak találja azokat a rendszámtáblákat, amelyek tartalmazták a neve kezdőbetűit. Ezután kutatást indított, amelyet azóta 15 különböző országban is megismételtek. Az eredmények szerint az agyunk szereti az ismerős dolgokat, ezért azonnali szimpátiát érez, ha olyan neveket vagy betűket lát, amelyek ismerősek számára, még akkor is, ha más téren nincs valódi összhang.

A párkapcsolatot is meghatározhatja a név

A pszichológia ezt a jelenséget implicit egoizmusnak nevezi, ami azt jelenti, hogy tudat alatt pozitívan értékelünk mindent és mindenkit, aminek vagy akinek köze van hozzánk, vagy hasonlít ránk. A kutatás például kimutatta, hogy szignifikánsan több Florence nevű ember él Floridában, mint más államokban, mert a nevük hasonlósága miatt sokan választották ezt az államot otthonuknak. Ez a hatás a párválasztásban is megfigyelhető: a hasonló nevű embereket a körülményektől függetlenül vonzóbbnak találhatjuk, mint amennyire valójában tetszenének, és költözésnél is előnyben részesíthetjük az ismerős hangzású utcaneveket.