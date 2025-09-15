Egy egészséges tinédzser lebénultan ébredt - az orvosok azt mondták, talán soha többé nem járhat

A 14 éves, Jessie-Lou Harvie egyik pillanatról a másik mellkastól lefelé lebénult, egy rendkívül ritka betegséget diagnosztizáltak nála. Az orvosok azt mondták neki, hogy lehet soha többé nem tud majd lábra állni.

Lebénultan ébredt egy egészséges tinédzser Fotó: Aleona / Shutterstock

Mellkastól lefelé lebénult az egészséges 14 éves lány

A skót Blantyre-ből származó egészséges tinédzser 2024. február 10-én kezdete rosszul érezni magát.

Felébredtem, és nagyon gyengének éreztem a lábaimat. Megpróbáltam felállni és elmenni a fürdőbe, de annyira gyenge voltam, és összezavarodtam, mi történik. Visszafeküdtem fél órára, ekkor bénultam meg teljesen a mellkastól lefelé. Egyszerűen nem tudtam mozdulni

- mesélte Jessie-Lou.

A szülők Nicola és Tony azonnal rohantak a sürgősségire, ahol az orvosok azt mondták, hogy lányuk egészséges, azonban soha többé nem fog tudni járni. Többhetes vizsgálatok után 2024 márciusában Jessie-Lou-nál transzverzális myelitist diagnosztizáltak, egy ritka idegrendszeri betegséget, amely a gerincvelő gyulladását okozza.

A 12 hetes kórházi tartózkodása alatt Jessie-Lou főként kerekesszékre szorult, és a fizioterápia során Zimmer keretet használt a támogatott lépésekhez.

Az elszigeteltség annyira megviselte a fiatal lányt, hogy édesanyja elérte átszállítsák a Nemzeti Gerincsérülés Központba. Itt Jessie-Lou más hasonló betegséggel élő fiatalokkal találkozott, és akár napi négy órában részt vehetett csoportos kerekesszékes sportfoglalkozásokon. Speciálisan felszerelt edzőteremben fizioterápiás kezeléseket kapott, köztük súly csökkentett futópadot és funkcionális elektromos stimulációt. Jessie-Lou az iskolát is a kórházban folytatta más diákokkal együtt.

Jessie-Lou-t 2024 júniusában engedték ki a kórházból, azonban évről évre vissza kell térnie a kórházba egy-egy hétre egészen 19 éves koráig ellenőrzés és támogatás céljából. Most már segítség nélkül tud járni, bár még mindig sántít, jobb oldala gyengébb, és nehézségei vannak a lábfej emelésével és mozgatásával.

Jessie-Lou 2024 októberében tért vissza az iskolájába, ahol tanárok és barátok támogatták.

Táncolok a dráma klubban, ahova járok. Az iskola jól megy, eléggé követem, és jó vagyok a tanulmányaimban, így ez nem igazán befolyásolta

- mondta a tinédzser.