Négy szokás, amivel felveheted a harcot a demencia ellen

A szívbetegségek és a rák kockázata is csökkenhet.

Metropol
Létrehozva: 2025.09.23. 17:00
demencia rendszeres testmozgás étrend életmód

Bár továbbra sem gyógyítható állapot a demencia, de a szakértők szerint a legjobb védekezés, a kockázatok csökkentése a mindennapi életben. Ez amiatt van, mert az esetek 45 százaléka szerint összefüggésbe hozható az életmóddal és olyan környezeti tényezőkkel, amiken az emberek változtathatnak.

demencia
A demencia nem játék, fontos a megelőzés / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A demencia ellen

Tudósok szerint a kockázatok csökkentésnek legjobb módja a rendszeres testmozgás, egészséges táplálkozás, valamint a társadalmi és mentális aktivitás fenntartása.

Az American Journal of Medicine folyóirat szerint az Atlantic Egyetem egy új kutatást végez, amely megállapította, hogy a szívbetegségek és rák elleni védelmet nyújtó, életmódbeli változtatások az agyat is védik.

Emellett más kockázatokat is megjelöltek, mint például, a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás és depresszió, melyek mind bizonyítottan hozzájárulnak a demens állapot kialakulásához.

Kutatások szerint az idősebb felnőtteknél javultak az értékek, akik részt vettek testmozgást igénylő feladatokban, mely megedzette a gondolkodási képességet is.

Hasonló eredményeket figyeltek meg egy korábban finn tanulmányban, az úgynevezett FINGER-kísérletben, mely során az életmódváltó egyének magasabb pontszámot értek el.

A demencia kockázata csökkenthető az életmód és környezeti tényezők változtatásával. A kutatók úgy vélik, hogy az előnyök a fokozott véráramlásból, a gyulladás csökkentéséből és az agy szerkezetének védelméből származnak. A testmozgás által növekszik az a fehérjeszint, amely elengedhetetlen az agyműködés szempontjából.

Azt állítják, hogy a kormányoknak és az egészségügyi hatóságoknak előtérbe kell helyezniük az életmódon alapuló megelőzést, mivel a demencia eseteinek száma várhatóan meredeken emelkedni fog. Amerikában jelenleg 7.2 millió ember él Alzheimer-kórral, az Egyesült Királyságban ez a szám majdnem egymillió, de várható a jövőben a növekedés - számol be róla a The Sun.

A növekedés mögött feltehetően a megterhelés, az elöregedő népesség és a betegségekkel összefüggő életmódbeli változások állnak. 

Mindkét mérföldkőnek számító, nagyszabású, randomizált vizsgálat adatai azt mutatják, hogy az életmódbeli változtatások – amelyekről korábban már bebizonyosodott, hogy csökkentik a szívbetegségek és a rák kockázatát – az agy egészsége szempontjából is átütő lehetőséget rejtenek

- mondta Charles Hemmekens professzor.

Az orvosoknak most olyan erőteljes, bizonyítékokon alapuló eszközeik vannak, amelyek segítségével pácienseiknél megelőzhetik vagy lassíthatják a kognitív hanyatlást.

 

