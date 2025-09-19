A hagyományos cigaretták ideje lejárt: hatalmasat lépett a PMI

A nemzetközi tanácsadócég megállapította: a PMI füstmentes átállása nemcsak iparági innováció, hanem jelentős stratégiai hozzájárulás is az európai ipari ökoszisztéma ellenálló képességének és exportteljesítményének növekedéséhez.

A Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban

Brüsszelben mutatták be az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is - írja a Világgazdaság.

A PMI-nek brutális a gazdasági lábnyoma

Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett, hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest. Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International 43,4 milliárd eurós beruházása fontos lépés a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel.

A PMI 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt

– reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára közel 100 országban jelen lévő PMI európai régiójának elnöke.



