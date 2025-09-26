RETRO RÁDIÓ

Így szabadulhatsz meg a makacs zsírpárnáktól, ha a derekadra ragadnak a kilók

Felszaladnak a kilók, hacsak édességre nézel? Ez az 5 gyakorlat gyorsan beindítja a fogyást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 12:30
fogyás gyakorlat edzés

A muffinderék akkor jelenik meg, ha a derekad köré ragadtak azok a makacs zsírpárnák. Ha zavar, hogy szorít a nadrágod és lóg a hasad a szűk ruhákban, akkor érdemes célzott gyakorlatokat végezned a fogyáshoz.

Ez az 5 gyakorlat gyorsan beindítja a fogyást
Ez az 5 gyakorlat gyorsan beindítja a fogyást – Fotó: Pexels

Ezekhez a gyakorlatokhoz nem kell drága kondibérletet venned, az otthonodban eszközök nélkül is elvégezhetők. Nem kell bonyolult edzésterv sem vagy személyi edző, kényelmesen is le lehet adni a kilókat – írja a life.hu.

Fogyás gyorsan, egyszerűen

Oldalsó kitörés

Nagy terpeszbe állsz, és lassan oldalra, az egyik lábadra helyezed a testsúlyod, miközben behajlítod a másik térded. Tartsd meg a pozíciót néhány másodpercig, majd térj vissza középre, és ismételd meg a másik lábbal.

Oldalsó lábkörzés

Az oldaladon feküdve nyújts ki a lábaidat. A felső lábadat kicsit felemelve rajzolj kis köröket a levegőbe. A gyakorlatot csináld nagyjából fél percig, majd válts lábat.

Féllábas csípőemelés

Feküdj a hátadra és hajlítsd be a lábaidat, hogy a talpain a földön legyenek. Rakd keresztbe az egyik lábadat a másik térdeden. Az szabad lábaddal támaszkodj meg és emeld fel a csípődet.

Csípőemelés

Ha nehéznek találod a féllábast, akkor sima csípőemelést is végezhetsz. Mindkét lábadat támaszd ki a földön és háton fekve emeld fel a csípődet. Csináld fél percig, vagy amíg elfáradsz.

Oldalsó lábemelés

Négykézláb emeld fel az egyik lábadat, és behajlított térddel fordítsd oldalra a lábad. Néhány kör után cserélj lábat, és végezz el ugyanannyi oldalsó lábemelést.

@move.with.margie Follow for more at-home workouts! ✨ #hipdips #hipdipworkout #beginnerworkout #homeworkout #movewithmargie #workoutroutine #workoutsforwomen #fyp ♬ Super Freaky Girl - Nicki Minaj

 

