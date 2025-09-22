RETRO RÁDIÓ

Vigyázz! Kifejezetten veszélyes lehet ez az edzésforma

Köztudott, hogy a testmozgás fontos az egészséges élet fenntartásához. A túlzott edzés azonban veszélybe sodorhat minket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 17:00
testmozgás egészséges életmód odafigyelés

Intenzív edzéssel nem csak jót, de sajnos rosszat is okozhatunk: veszélyes állapotba sodorhatjuk az egészségünket.

edzés
Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a megfelelő edzésre, különben veszélybe sodorhatjuk magunkat Fotó: Forrás: Pexels

Edzésnél is érvényes a "kevesebb néha több" elmélet

Az edzés során, legfőképpen az intenzív edzések során kialakulhat egy ritka, de veszélyes állapot, a rhabdomyolysis, vagy rabdomiolízis – közismert nevén „rhabdo” – gyakran a „néma gyilkosként” emlegetett betegség, amelyet akár a futás vagy más, intenzív edzés is kiválthat. A Runner’s World cikke szerint a rhabdomyolysis akkor alakul ki, amikor az izomsejtek tartalma kiszivárog a véráramba. William O. Roberts professzor elmagyarázta: „Szinte bárkinél, aki edz a teljesítménye javítása érdekében, kimutatható némi kreatin-kináz a vérben. A probléma akkor kezdődik, amikor az izomsejt olyan anyagokat bocsát ki, mint a kálium vagy a mioglobin, amelyek komoly szövődményeket okozhatnak” - írta az Express.com

A szakértő hozzátette: a kockázat alacsony, hacsak valaki nem emeli drasztikusan az edzések mennyiségét vagy intenzitását. Ez viszont nemcsak rhabdomyolysist, hanem számos más túlterheléses sérülést is előidézhet. A brit NHS skót izomhálózata szerint a rhabdo ritka, de leggyakrabban erőteljes fizikai megterhelés váltja ki, például hosszan tartó, ismétlődő mozgások, amelyek nagy izomfeszüléssel és mikrosérülésekkel járnak. Emellett más tényezők – például esések, hosszan tartó izomkompresszió, áramütés vagy súlyos égési sérülések – is előidézhetik.

A tünetek közé tartozhatnak a vártnál erősebb izomfájdalmak vagy görcsök, a sötét színű vizelet, illetve a szokatlan gyengeség és kimerültség.

A túlzásba vitt mozgás sodorhat minket bajba

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a tünetek bármikor jelentkezhetnek az izomsérülést követően, akár napokkal később is. Figyelmeztetésük szerint: „Ha bármelyik tünetet tapasztaljuk, nem szabad figyelmen kívül hagyni, azonnal orvosi vizsgálat szükséges. A korai diagnózis gyorsabb kezelést és nagyobb esélyt jelent a maradandó egészségkárosodás elkerülésére.”

Bár a rhabdomyolysis ritka, a szakértők hangsúlyozzák: fontos odafigyelni a test jelzéseire, különösen akkor, ha valaki intenzív edzésbe kezd vagy hirtelen növeli a terhelést. A túlzásba vitt sport nemcsak sérülésekhez, hanem ritka, de súlyos állapotokhoz is vezethet – ezért a fokozatosság és a regeneráció kiemelten fontos.

 

