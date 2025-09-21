Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – így indult a Tévétorna

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel!” Ismerős? Milliók, de legalábbis százezrek kezdtek el bemelegíteni, miközben az esti torna főcíme futott az MTV képernyőjén. A Tévétorna őse még rádióban volt hallható, 1933-tól, majd a sokak által ismert rövid, átmozgató műsor 1975-ben indult.
„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel! Ez a kis torna néhány percen át, ne tessék félni, senkinek sem árt!” Ez a szöveg bizonyára mindenkinek ismerős, aki látott tévét a kilencvenes évek előtt, hiszen a tévétorna, Idősebbek is elkezdhetik címen a mindennapok része volt este. Százezrek felkeltek a karosszékből, mozogtak pár percet, a kevésbé sportosak pedig kimentek a konyhába, megmelegíteni a pörköltet.
Március 4-től kezdődően minden kedden és pénteken este 8 órától, ötperces esti tornára invitálják a nézőket ezzel a címmel: Idősebbek is elkezdhetik. Bizonyára sokaknak jólesik majd egy kis esti testmozgás
– nyilatkozta 1975-ben Vitár Róbert, az MTV Sportosztályának akkori vezetője a Tükörnek, majd el is indult a torna Müller Katalinnal és Bérczi Istvánnal.
Sokan úgy emlékeznek, hogy ez volt az első tévétorna itthon, de valójában ennek is volt előzménye, képernyőn és rádióban egyaránt. A Rádiótorna 1933 májusában indult, Kmetykó János testnevelő tanár, olimpikon nevéhez volt köthető, később beszállt Kerezsi Endre is a műsor elkészítésébe.
„A Rádiótornát vasárnap kivételével minden reggel 7 órakor kezdték el a testnevelőtanárok, akik közérthető formában fogalmazták meg az instrukciókat. A 15 perc hosszúságú Rádiótorna alkalmával a gátlásosabb tornázni vágyó gyerekek és felnőttek is kibontakozhattak, hiszen a zenével kísért gyakorlatok végzéséhez semmilyen speciális képességre vagy felszerelésre nem volt szükség” – írta az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár blogja.
1957-től korábban, reggel fél 7-kor kezdődött a Rádiótorna, később már Romák Éva hangjára tornáztak a rádióhallgatók. Az 1950-es évek második felétől a rádiótornák mellett már megjelentek a tévétornák is, melyeken Békési Sándor gyermektornát, Kerezsi Endre női- és kismamatornát ajánlott, de a műsor a munkahelyi testnevelő gyakorlatok felé is nyitott. Később ez a műsor eltűnt a képernyőről.
Ezekben az időkben azonban viszonylag kevés tévékészülék volt az országban, 1960-ban is csak 78 ezer előfizető volt a tízmilliós országban.
A tévétorna ötlete a tömegsport korában, a '70-es években kerül újra elő, Sárkány István volt válogatott tornász, a Magyar Tornaszövetség főtitkára vetette fel Radnai Jánosnak, a Magyar Televízió Sportosztálya vezetőjének a tévétorna újbóli bevezetését.
Ekkor már a tévé nem luxus-, hanem tömegcikk volt, a megújult tévétornát pedig 1975. március 7-én vetítették először az Esti mese és a Híradó közötti rövid blokkban. A Tévétorna fülbemászó főcímzenéjét Kőszegi Pál szerezte, az animációs filmjének mókás figuráit (így a csilláron lengő nagypapát, nagymamát) Sajdik Ferenc tervezte, a rendezés Mata János nevéhez fűződött.
Müller Katalin és Bérczi István voltak sokáig az arcai a műsornak, évente csak egyszer voltak a felvételek, általában tavasszal, akkor rögzítették az egész évi adagot. A Tévétorna eleinte csak heti kétszer, kedden és pénteken volt látható, majd 1976-tól már naponta a képernyőn volt a rövid műsor, másnapi ismétlésekkel. A tornászok, akik csak futólag ismerték egymást korábbról, jó barátok lettek később.
Müller Katalin elmondta, hogy a tévénézők nagy része azt hitte, ők a valóságban is egy nagy családot alkotnak. 2003-ban például így nyilatkozott az MTI-nek:
„Sokan azt hiszik, hogy Bérczi Pista a férjem, annyit láttak együtt vele a képernyőn”
– fejtette ki Müller, aki hozzátette: „Mint ahogy gyakran kérdezik tőlem, mi van a három lányommal. Pedig a lányoknak Makray Kati a mamája, aki egykor szintén vezette a Tévétorna műsorát. Mégis akadnak, akik hozzám kötik őket. Tulajdonképpen büszke lehetek arra, hogy ilyen szép nagy családom van.”
