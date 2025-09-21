Egy kicsi mozgás mindenkinek kell – így indult a Tévétorna

„Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel! Ez a kis torna néhány percen át, ne tessék félni, senkinek sem árt!” Ez a szöveg bizonyára mindenkinek ismerős, aki látott tévét a kilencvenes évek előtt, hiszen a tévétorna, Idősebbek is elkezdhetik címen a mindennapok része volt este. Százezrek felkeltek a karosszékből, mozogtak pár percet, a kevésbé sportosak pedig kimentek a konyhába, megmelegíteni a pörköltet.

Bérczi István és Müller Katalin: a Tévétorna nézői ismerhették őket (Fotó: Csicsay Klaudia / MTI)

Március 4-től kezdődően minden kedden és pénteken este 8 órától, ötperces esti tornára invitálják a nézőket ezzel a címmel: Idősebbek is elkezdhetik. Bizonyára sokaknak jólesik majd egy kis esti testmozgás

– nyilatkozta 1975-ben Vitár Róbert, az MTV Sportosztályának akkori vezetője a Tükörnek, majd el is indult a torna Müller Katalinnal és Bérczi Istvánnal.

Mi volt a Tévétorna őse?

Sokan úgy emlékeznek, hogy ez volt az első tévétorna itthon, de valójában ennek is volt előzménye, képernyőn és rádióban egyaránt. A Rádiótorna 1933 májusában indult, Kmetykó János testnevelő tanár, olimpikon nevéhez volt köthető, később beszállt Kerezsi Endre is a műsor elkészítésébe.

„A Rádiótornát vasárnap kivételével minden reggel 7 órakor kezdték el a testnevelőtanárok, akik közérthető formában fogalmazták meg az instrukciókat. A 15 perc hosszúságú Rádiótorna alkalmával a gátlásosabb tornázni vágyó gyerekek és felnőttek is kibontakozhattak, hiszen a zenével kísért gyakorlatok végzéséhez semmilyen speciális képességre vagy felszerelésre nem volt szükség” – írta az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár blogja.

A Tévétorna zenéje generációk számára vált slágerré (Fotó: Csicsay Klaudia / MTI)

1957-től korábban, reggel fél 7-kor kezdődött a Rádiótorna, később már Romák Éva hangjára tornáztak a rádióhallgatók. Az 1950-es évek második felétől a rádiótornák mellett már megjelentek a tévétornák is, melyeken Békési Sándor gyermektornát, Kerezsi Endre női- és kismamatornát ajánlott, de a műsor a munkahelyi testnevelő gyakorlatok felé is nyitott. Később ez a műsor eltűnt a képernyőről.

Ezekben az időkben azonban viszonylag kevés tévékészülék volt az országban, 1960-ban is csak 78 ezer előfizető volt a tízmilliós országban.

A tévétorna ötlete a tömegsport korában, a '70-es években kerül újra elő, Sárkány István volt válogatott tornász, a Magyar Tornaszövetség főtitkára vetette fel Radnai Jánosnak, a Magyar Televízió Sportosztálya vezetőjének a tévétorna újbóli bevezetését.