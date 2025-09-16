Új tanulmány: ha valaki túl sovány, rosszabb az egészségére, mint a túlsúly

Új tanulmány mutatta ki, hogy az alacsony testsúly magasabb kockázatot jelent a szervezetre, mint maga a túlsúly.

A tanulmány szerint lehet egészségesen is túlsúlyosnak lenni Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Dán tanulmány szerint az alacsony testsúly nagyobb egészségügyi kockázatot jelent, mint a túlsúly. A kutatók több mint 85 ezer ember adatait elemezték öt éven keresztül. Ezalatt a résztvevők nyolc százaléka hunyt el, és kiderült: a túl sovány emberek sokkal nagyobb eséllyel halnak meg, mint a normál testsúlyúak vagy akár az enyhén elhízottak.

A tanulmány meglepő eredményt hozott

A vizsgálatban kimutatták, hogy a testtömegindex (BMI) 18,5 alatt lévő alultápláltak 2,7-szer gyakrabban haltak meg, mint a normál tartomány felső szélén (22,5–25) lévők. Még azok is, akik a „normál” alsó sávjában (18,5–20) voltak, kétszeres kockázattal éltek, míg a 20–22,5 közötti BMI 27%-kal növelte a halálozási esélyt. Az enyhe elhízás (BMI 30–35) viszont nem járt magasabb kockázattal, a 35–40 közötti BMI pedig „csak” 23%-kal emelte azt. A kutatók szerint mindez összefügghet rejtett betegségekkel is: sokan nem egészséges életmód, hanem egy háttérben meghúzódó kór miatt fogynak le. - írta a Daily Mail.

A jelenséget gyakran „kövér, de egészséges” néven emlegetik. Azok, akiknél a túlsúly főként a has köré rakódik („alma alkat”), szívbetegségek szempontjából veszélyeztetettebbek. Ezzel szemben a csípőn és combon tárolt zsír („körte alkat”) bizonyos védőhatással bírhat. Egy másik vizsgálat kimutatta: a láthatatlan belső zsír (viszcerális zsír) gyorsítja a szív és az erek öregedését, még a látszólag vékony embereknél is.

Az elhízás hatalmas terhet ró az egészségügyre. A kutatás üzenete világos: nem maga a súly számít a legtöbbet, hanem a testösszetétel, az egészségi állapot és a zsíreloszlás. A túlzott soványság ugyanolyan veszélyes, ha nem veszélyesebb, mint a túlsúly.