Sokkoló: így rombolja az energiaital a gyerekek testét – a szívproblémáktól az öngyilkossági kockázatokig!

Egy energiaital népszerűségét a koffein és a cukor kombinációja adja, mivel azonnali élénkítő hatást nyújtanak. Ugyanakkor egyre több bizonyíték utal arra, hogy ezek az italok veszélyesek, különösen a fiatalokra nézve. A brit kormány ezért tervezi, hogy megtiltja a 16 év alattiak számára az energiaitalok árusítását, ezzel akár 40 ezer gyermeket óvhatnának meg az elhízástól és egyéb egészségkárosodástól.

Az energiaital folyamatos fogyasztása hosszú távon súlyos egészségügyi kockázatokkal jár a fiatalok körében Fotó: Unsplash/Illusztráció

Az energiaital mentálisan is pusztít

A gyerekek szervezete érzékenyebben reagál a koffeinre, mivel gyorsulhat a szívverésük, szorongást, alvászavart tapasztalhatnak. A túlzott cukorfogyasztás pedig elhízáshoz, cukorbetegséghez és fogszuvasodáshoz vezethet. Felmérések szerint a 13–16 évesek harmada, a 11–12 évesek közel egynegyede heti szinten fogyaszt energiaitalt.

Már 10 perc után emelkedik a vérnyomás és a pulzus. Egy doboz energiaital akár 55 gramm cukrot is tartalmazhat, amely hosszú távon károsítja a fogakat és elősegíti a 2-es típusú diabétesz kialakulását. Az elhízás további szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet. Sőt, a „cukormentes” változatok sem biztonságosak, mivel mesterséges édesítőszereik szintén összefüggésbe hozhatók anyagcserezavarokkal és agyi öregedéssel.

A koffein felezési ideje körülbelül öt óra, így este is gátolhatja a nyugodt alvást. Az alváshiány növeli az étvágyat, gyengíti a koncentrációt, és hosszú távon rontja a fiatalok mentális egészségét. Kutatások szerint az energiaitalok fogyasztása összefügghet kockázatos viselkedéssel – például droghasználattal, erőszakkal vagy védekezés nélküli szexuális kapcsolatokkal. Egy nemzetközi vizsgálat kimutatta, hogy a rendszeres fogyasztók körében gyakoribb a szorongás, a depresszió és az öngyilkossági gondolatok.

Szakértők hangsúlyozzák, hogy az energiaitaloknak nincs helye a gyermekek étrendjében. Rövid távon álmatlanságot és szívdobogást okozhatnak, hosszú távon pedig testi és lelki károkat hagyhatnak maguk után – írja a The Sun.