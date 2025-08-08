Döbbenetes: évek óta nem iszik vizet a kilencéves kisfiú

Egy kilencéves kisfiú már öt éve nem ivott meg egyetlen pohár vizet sem, egy friss kutatás szerint pedig megdöbbentően sokan vannak, akik napokig kibírják víz nélkül.

A vízzel való folyadékpótlás az egyik legfontosabb az egészséges szervezet fenntartásához. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mindannyian tudjuk, hogy a vízivás jót tesz a szervezetünknek, mégis sokan vannak, akik szinte soha nem isznak belőle. Egy új felmérés arra figyelmeztet, hogy sok ember valójában folyamatosan enyhén dehidratált állapotban él, miközben szénsavas üdítőkből, kávéból vagy energiaitalokból szerzi a folyadékot. Egy YouTuber például vállalta azt a kihívást, hogy naponta három liter vizet megiszik – de nem mindenki ennyire elszánt.

A kutatás során 2 ezer brit felnőttet kérdeztek meg a folyadékfogyasztási szokásaikról, és az eredmények igencsak aggasztóak: több mint két és fél millió ember nem is emlékszik arra, mikor ivott meg utoljára egy pohár csapvizet - olvasható az Unilad cikkében. Az adatokat szerint a britek 40 százaléka teával pótolja a folyadékot, 30 százalék kávéval, 17 százalék pedig üdítőitalokkal oltja a szomját. A nők 36 százaléka, a férfiak 27 százaléka vallotta be, hogy nem iszik elég vizet, és mindössze 17 százalék az, aki eléri a napi ajánlott mennyiséget.

A probléma nem csak a felnőtteket érinti: a megkérdezett szülők 10 százaléka szerint a gyermeke sem iszik eleget. 837 tinédzser válaszai alapján a 15 százalékuk ritkán fogyaszt tiszta vizet.

Az egyik édesanya, az 53 éves Kelly Mulligan például elmondta, hogy a kilencéves fia, Max, négyéves kora óta nem ivott meg egy pohár vizet.

Sosem szerette az ízét, mert nincs benne semmi aroma

– magyarázta Kelly.

Mint kiderült, ezzel nincsenek egyedül: a felnőttek 9 százaléka nem szereti a víz ízét, 43 százalék pedig egyszerűen „unalmasnak” találja. Max inkább almalét fogyaszt, amit az anyja higít, hogy csökkentse a cukortartalmat, és legalább egy kevés vizet a szervezetébe juttasson.

Őszintén szólva én sem iszom sima vizet – csak szénsavas vizet vagy teát. Max kortyolgat, ha muszáj, de mindig azt mondja, a víz nem oltja a szomját. Az iskolába ugyan kötelezően visz magával egy kulacs vizet, de hogy mennyit iszik belőle, azt nem tudom

– mondta el Kelly.

Bár az édesanya szerint a fia teljesen egészséges, aktív és változatosan étkezik, a szakértők figyelmeztetnek: a vízhiány komoly következményekkel járhat. A tinédzserek 34 százaléka azért nem iszik vizet, mert inkább más italokat választ, 26 százalék pedig egyszerűen elfeledkezik róla. A dehidratáltság tünetei – mint a fejfájás vagy fáradtság –, a válaszadók 17 százalékánál gyakran jelentkeznek, a szülők háromnegyede pedig úgy érzi, erőszakkal kell rábírnia a gyerekét a folyadékfogyasztásra.