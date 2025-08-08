Döbbenetes: évek óta nem iszik vizet a kilencéves kisfiú

Az édesanyja szerint nem szereti az ízét.
Egy kilencéves kisfiú már öt éve nem ivott meg egyetlen pohár vizet sem, egy friss kutatás szerint pedig megdöbbentően sokan vannak, akik napokig kibírják víz nélkül.
Mindannyian tudjuk, hogy a vízivás jót tesz a szervezetünknek, mégis sokan vannak, akik szinte soha nem isznak belőle. Egy új felmérés arra figyelmeztet, hogy sok ember valójában folyamatosan enyhén dehidratált állapotban él, miközben szénsavas üdítőkből, kávéból vagy energiaitalokból szerzi a folyadékot. Egy YouTuber például vállalta azt a kihívást, hogy naponta három liter vizet megiszik – de nem mindenki ennyire elszánt.
A kutatás során 2 ezer brit felnőttet kérdeztek meg a folyadékfogyasztási szokásaikról, és az eredmények igencsak aggasztóak: több mint két és fél millió ember nem is emlékszik arra, mikor ivott meg utoljára egy pohár csapvizet - olvasható az Unilad cikkében. Az adatokat szerint a britek 40 százaléka teával pótolja a folyadékot, 30 százalék kávéval, 17 százalék pedig üdítőitalokkal oltja a szomját. A nők 36 százaléka, a férfiak 27 százaléka vallotta be, hogy nem iszik elég vizet, és mindössze 17 százalék az, aki eléri a napi ajánlott mennyiséget.
A probléma nem csak a felnőtteket érinti: a megkérdezett szülők 10 százaléka szerint a gyermeke sem iszik eleget. 837 tinédzser válaszai alapján a 15 százalékuk ritkán fogyaszt tiszta vizet.
Az egyik édesanya, az 53 éves Kelly Mulligan például elmondta, hogy a kilencéves fia, Max, négyéves kora óta nem ivott meg egy pohár vizet.
Sosem szerette az ízét, mert nincs benne semmi aroma
– magyarázta Kelly.
Mint kiderült, ezzel nincsenek egyedül: a felnőttek 9 százaléka nem szereti a víz ízét, 43 százalék pedig egyszerűen „unalmasnak” találja. Max inkább almalét fogyaszt, amit az anyja higít, hogy csökkentse a cukortartalmat, és legalább egy kevés vizet a szervezetébe juttasson.
Őszintén szólva én sem iszom sima vizet – csak szénsavas vizet vagy teát. Max kortyolgat, ha muszáj, de mindig azt mondja, a víz nem oltja a szomját. Az iskolába ugyan kötelezően visz magával egy kulacs vizet, de hogy mennyit iszik belőle, azt nem tudom
– mondta el Kelly.
Bár az édesanya szerint a fia teljesen egészséges, aktív és változatosan étkezik, a szakértők figyelmeztetnek: a vízhiány komoly következményekkel járhat. A tinédzserek 34 százaléka azért nem iszik vizet, mert inkább más italokat választ, 26 százalék pedig egyszerűen elfeledkezik róla. A dehidratáltság tünetei – mint a fejfájás vagy fáradtság –, a válaszadók 17 százalékánál gyakran jelentkeznek, a szülők háromnegyede pedig úgy érzi, erőszakkal kell rábírnia a gyerekét a folyadékfogyasztásra.
