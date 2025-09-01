Hat kemény igazság, amit minden 50 év alattinak tudnia kell: „Megmenthetik az életedet”

A biztos diagnózishoz több vizsgálat is szükséges. Nem szabad félvállról venni a tüneteket, mert könnyen lehet, hogy a bélrák már el is terjedt a szervezetben.
Egy amerikai vastag- és végbélsebész hat kemény igazságot fogalmazott meg a bélrákról, amelyeket szerinte minden 50 év alatti embernek ismernie kellene. Dr. Karen Zaghiyan az Instagramon osztotta meg életmentő tanácsait, hogy minél többen vegyék komolyan azokat a tüneteket, amelyeket sokan hajlamosak félresöpörni.
Örülök, ha jól érzed magad és nincs családi előzménye a betegségnek, de attól még lehet vastagbélrákod. Menj el kolonoszkópiára
A magas kockázatú csoportba tartozók – például azok, akiknél öröklött bélbetegség, colitis ulcerosa, Crohn-betegség, polip vagy erős családi halmozódás áll fenn – kolonoszkópiára kerülnek. Ez a vizsgálat egy vékony, hajlékony cső végén lévő kamerával tekinti át a vastagbél belsejét, és alkalmas arra is, hogy a rákmegelőző polipokat azonnal eltávolítsák – írja a Daily Mail.
A szakember hangsúlyozta, hogy nem szabad félvállról venni a tüneteket.
Ha végbélvérzéssel mész orvoshoz, és ránézés nélkül azt mondják, hogy aranyér, új orvost kell keresned
– fogalmazott. A bélrák jelei lehetnek a
A biztos diagnózishoz több vizsgálat is szükséges, köztük a kolonoszkópia.
Dr. Zaghiyan szerint az otthoni székletvizsgálat hasznos, de nem helyettesíti a kolonoszkópiát. Ezek a tesztek ugyanis a rákmegelőző, előrehaladott polipok körülbelül 40 százalékát mutatják ki, míg a kolonoszkópia több mint 95 százalékban pontos, és a polipokat el is tudja távolítani. Bár az otthoni tesztek rövidíthetik a várólistákat, a szakember szerint a kolonoszkópia a legbiztosabb módszer, főleg, ha valakinek visszatérő tünetei vannak.
Arra is figyelmeztetett, hogy a halogatás súlyos következményekkel járhat.
A halogatás is döntés. Sajnálom azokat a betegeket, akiknek volt esélyük a gyógyulásra, de annyira halogatták, hogy a rák végül szétterjedt. Lehet második véleményt kérni, de nem szabad addig várni, amíg túl késő lesz
A statisztikák is ezt igazolják: a betegek 90 százaléka, akit korai stádiumban diagnosztizálnak, öt évnél tovább él, ám ha a betegség már áttéteket adott, az ötéves túlélési arány mindössze 10 százalék.
A táplálkozási tanácsokról is határozott véleményt fogalmazott meg. „A rák diagnózisa borzalmas, de az a véletlenszerű ‘táplálkozási tanácsadó’, aki zsályával és kávés beöntéssel ígéri a gyógyulást – ezt felejtsd el” – mondta. Ehelyett onkológiai dietetikust javasol, aki a természetes módszereket biztonságosan tudja kombinálni a hagyományos kezelésekkel. Hozzátette: kerülni kell az interneten található félinformációkat és azokat a klinikákat, amelyek egyetlen csodamódszerrel ígérnek gyógyulást.
Elég volt Dr. Google-ből. Ha kell, szerezz be tíz véleményt. Keresd meg a világ legjobb szakértőjét. De ne hidd el az egyetlen orvosnak, aki csodát ígér egyetlen eljárással. Valami újat szeretnél? Jelentkezz klinikai vizsgálatba, ahol szigorú kontroll és felügyelet van
Bár a betegséget gyakran összefüggésbe hozzák az elhízással, egészséges, sportos embereknél is megjelenik. Konkrét okot nem sikerült azonosítani, de több elmélet is létezik: az ultra-feldolgozott élelmiszerek, a mikroműanyagok és az élelmiszerekben jelenlévő E. coli is szerepet játszhat.
Dr. Zaghiyan szerint a tüneteket sosem szabad félvállról venni, nem elég az aranyérre fogni a panaszokat, és a családi kórtörténet hiánya sem jelent védelmet. A legbiztosabb módszer a megelőzésre és a korai felismerésre a kolonoszkópia.
