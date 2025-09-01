Hat kemény igazság, amit minden 50 év alattinak tudnia kell: „Megmenthetik az életedet”

Egy amerikai vastag- és végbélsebész hat kemény igazságot fogalmazott meg a bélrákról, amelyeket szerinte minden 50 év alatti embernek ismernie kellene. Dr. Karen Zaghiyan az Instagramon osztotta meg életmentő tanácsait, hogy minél többen vegyék komolyan azokat a tüneteket, amelyeket sokan hajlamosak félresöpörni.

Nem szabad félvállról venni a tüneteket, mert könnyen lehet, hogy a bélrák már el is terjedt a szervezetben.Fotó: Anna Bizon / freepik.com / Illusztráció

Örülök, ha jól érzed magad és nincs családi előzménye a betegségnek, de attól még lehet vastagbélrákod. Menj el kolonoszkópiára

A magas kockázatú csoportba tartozók – például azok, akiknél öröklött bélbetegség, colitis ulcerosa, Crohn-betegség, polip vagy erős családi halmozódás áll fenn – kolonoszkópiára kerülnek. Ez a vizsgálat egy vékony, hajlékony cső végén lévő kamerával tekinti át a vastagbél belsejét, és alkalmas arra is, hogy a rákmegelőző polipokat azonnal eltávolítsák – írja a Daily Mail.

A szakember hangsúlyozta, hogy nem szabad félvállról venni a tüneteket.

Ha végbélvérzéssel mész orvoshoz, és ránézés nélkül azt mondják, hogy aranyér, új orvost kell keresned

– fogalmazott. A bélrák jelei lehetnek a

székelési szokások megváltozása,

a vér a székletben,

végbélvérzés,

hasi fájdalom,

puffadás,

székrekedés vagy hasmenés,

tartós fáradtság,

indokolatlan fogyás.

A biztos diagnózishoz több vizsgálat is szükséges, köztük a kolonoszkópia.

Dr. Zaghiyan szerint az otthoni székletvizsgálat hasznos, de nem helyettesíti a kolonoszkópiát. Ezek a tesztek ugyanis a rákmegelőző, előrehaladott polipok körülbelül 40 százalékát mutatják ki, míg a kolonoszkópia több mint 95 százalékban pontos, és a polipokat el is tudja távolítani. Bár az otthoni tesztek rövidíthetik a várólistákat, a szakember szerint a kolonoszkópia a legbiztosabb módszer, főleg, ha valakinek visszatérő tünetei vannak.

Arra is figyelmeztetett, hogy a halogatás súlyos következményekkel járhat.

A halogatás is döntés. Sajnálom azokat a betegeket, akiknek volt esélyük a gyógyulásra, de annyira halogatták, hogy a rák végül szétterjedt. Lehet második véleményt kérni, de nem szabad addig várni, amíg túl késő lesz

A statisztikák is ezt igazolják: a betegek 90 százaléka, akit korai stádiumban diagnosztizálnak, öt évnél tovább él, ám ha a betegség már áttéteket adott, az ötéves túlélési arány mindössze 10 százalék.