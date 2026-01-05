Pénzeső: soha nem látott mértékű adócsökkentés Magyarországon!

Hankó Balázs a kulturális és innovációs miniszter volt a TV2 Mokka című műsorának vendége hétfő reggel, ahol elmondta, hogy 2026. január 1-étől félmillió kétgyermekes édesanya lett szja-mentes, miközben megduplázódott a családi adókedvezmény. A miniszter elárult egyéb részleteket is: kik járnak a legjobban, mennyi pénz érkezik, és mi változik azonnal?

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter: "Nem háborús, hanem családi adórendszer!" / Fotó: MW

Új szintre lépett a kormány családpolitikája

Január 1-jétől elindult a családi adócsökkentés plusz, amely összesen egymillió családot érint. A részletekről Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter elmondta:

Félmillió édesanya lett szja-mentes. Azaz a legnagyobb változás, hogy január 1-jétől félmillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

Az szja-mentesség immár kiterjed:

a négygyermekes ,

, a háromgyermekes ,

, a 40 év alatti, kétgyermekes ,

, valamint a 30 év alatti édesanyákra is.

Ez átlagosan havi 109 ezer forinttal, éves szinten pedig 1,3 millió forinttal több pénzt jelent a családoknak.

Megduplázódott a családi adókedvezmény:

1 gyermeknél : 10 ezerről 20 ezer forintra ,

: 10 ezerről , 2 gyermeknél : 40 ezerről 80 ezer forintra ,

: 40 ezerről , 3 gyermeknél: 99 ezerről 198 ezer forintra emelkedett havonta.

A kedvezményt jellemzően mindkét szülő igénybe veszi, így az édesapák is komoly pluszjövedelemhez jutnak. Milliók maradnak a családoknál.

Az szja-mentesség és az adókedvezmény együtt 2026-ban egy egygyermekes, 30 év alatti édesanyánál évi 1,5 millió forintot, egy kétgyermekes, 40 év alatti családnál 2,2 millió forintot, egy háromgyermekes családnál pedig 3,7 millió forintot jelent.

Magyarországon nem háborús adópolitika működik, hanem családi adórendszer.

– hangsúlyozta a miniszter.

Január 1-jével több területen is emelkedtek a bérek: a bölcsődei dolgozók 10–15 százalékos emelést kaptak, a minimálbér növekedése a GYED maximális összegét is 11 százalékkal emelte, a szakképzési oktatók bére 10 százalékkal nőtt (24 ezer főt érint), a kulturális közfeladatot ellátók fizetése 15 százalékkal emelkedett (41 ezer fő). A szakképzésben 2020-hoz képest két és félszeresére nőttek a bérek, az átlag már 800 ezer forint felett van.