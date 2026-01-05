RETRO RÁDIÓ

„Mindig elfogadtam az életemet” – Bokor Katit kisgyerekként temették volna, most 84 éves és másokon segít

Pici gyerek volt, amikor csont tbc-s lett és azt mondták az édesanyjának, hamarosan temetheti. Feketéné Bokor Kati ma 84 éves és még mindig aktív. Életéről írt könyvét nemrég mutatták be a pusztaszabolcsi polgármesteri hivatal dísztermében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 08:30
természetgyógyász Brazília gyógyulás

Az elfogadott élet áldás - erősítő tapasztalatok címmel adta közre gazdag élettapasztalatát Bokor Kati természetgyógyász, Pusztaszabolcs díszpolgára. 

Bokor Kati
Bokor Kati évekig járta az országot és számos előadást tartott / Fotó: Beküldött

Gyermekkoromtól azt tanultam, hogy ami ellen nem tudunk tenni, azt fogadjuk el, ezzel saját magunknak teszünk jót

– nyilatkozta a Metropolnak. 

Ez nem azt jelenti, hogy várjuk a sültgalambot! Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem helyettünk. Így van ez a betegségekkel is. Én hiába mondom, mit kéne tenni, ha a beteg nem teszi meg, nem fog gyógyulni.

Bokor Kati vallja: Isten az ő életét is csodálatosan vezette. Erre példákat is hoz a könyvében.

„Eszemben se volt előadásokat tartani, könyveket írni, természetgyógyásszá válni” – mondta. – „Véletlennek tűnő események sorozata vezetett idáig. A Táplálékod legyen gyógyítód című első könyvem ötlete akkor született, amikor 1989-ben egy gabonaipari szaküzletben szójalisztet vettem és megkérdezték, minek ennyi liszt. Mondom, ebből csinálok tejet, tejfölt, túrót. Ha maga ilyet tud, miért nem ír erről könyvet? – kérdezte az eladó. A hátam mögött álló vevő pedig felajánlotta a segítségét. Mikor a kiadó visszautasította a kéziratot, a győri előadásomon mondta valaki, hogy ebből könyvet kéne írni. Én csak elővettem a kéziratot: itt van. Így egyengette a Jóisten az utamat. Ötvenezer példányban adták ki az első könyvem Győrben.”  

Könyvben írta meg tanulságos életét, de nem azért, hogy magáról beszéljen, hanem hogy példájával másoknak segítsen. Erősítő tapasztalatok  Fotó: Bokor Katalin

Másfél éves korában három helyen fűrészelték a csípőjét, majd ezt követően is többször műtötték. Négyszer volt a kapuvári speciális érosztályon agyérszűkület miatt.

Dr. Kovács Pál megmagyarázta, miért meszes mindenem, holott születésem óta nem eszem húst és nagyon régóta tejterméket, tojást sem. Szavai örök tanulságul szolgáltak. Azt mondta: a csontműtétek után meszet kellett adjanak, de a vér nem volt olyan intelligens és nem lehet neki parancsolni, hogy a meszet csak a bal csípőhöz vigye. Tehát minden, amit beviszünk a szervezetbe, az egész szervezetre hat, nemcsak ott, ahol akarjuk! 

Bokor Kati naponta csak egyszer eszik sósat és minden étkezéshez fogyaszt nyers zöldséget, gyümölcsöt. Húst sohasem evett még életében és évtizedek óta vegán. A természetgyógyászatot Brazíliában sajátította el, ahol meggyógyították, később itthon is vizsgát tett. Évekig járta az országot előadásaival, 12 könyvet írt, még ma, 84 évesen is fogad betegeket.

Az első könyvet több másik követte, előadásainak hallgatói és betegei kérésére  Fotó: Bokor Katalin

Életének alappillére a hite: szombat ünneplő, vagyis pénteken naplementétől szombaton naplementéig imádsággal és pihenéssel tölti az idejét és igyekszik mindenben a Biblia szerint élni. Ez sok lemondással és áldozattal járt a Kádár-korszakban, de sohasem engedett ebből. Úgy gondolja, a világ nagy baja, hogy az emberek a pénzt túlságosan fontosnak tartják. 

Édesanyám megtanított, hogy addig nyújtózkodjak, amíg a takaróm ér. Én soha nem irigyeltem senkitől semmit

 - mondja.  61 esztendősen ment férjhez, addig nem volt párja.

Bokor Katalin a férjével  Fotó: Bokor Katalin

Két dolgot nem bántam meg életemben: hogy addig nem mentem férjhez és hogy akkor férjhez mentem” – mondja erről. – „Én soha nem tettem szemrehányást a betegségem miatt, mindig elfogadtam az életemet. Talán ez a titka, hogy minden nehézség ellenére elégedett ember vagyok

– zárta szavait Bokor Kati.

 

