„Mindig elfogadtam az életemet” – Bokor Katit kisgyerekként temették volna, most 84 éves és másokon segít
Pici gyerek volt, amikor csont tbc-s lett és azt mondták az édesanyjának, hamarosan temetheti. Feketéné Bokor Kati ma 84 éves és még mindig aktív. Életéről írt könyvét nemrég mutatták be a pusztaszabolcsi polgármesteri hivatal dísztermében.
Az elfogadott élet áldás - erősítő tapasztalatok címmel adta közre gazdag élettapasztalatát Bokor Kati természetgyógyász, Pusztaszabolcs díszpolgára.
Gyermekkoromtól azt tanultam, hogy ami ellen nem tudunk tenni, azt fogadjuk el, ezzel saját magunknak teszünk jót
– nyilatkozta a Metropolnak.
Ez nem azt jelenti, hogy várjuk a sültgalambot! Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem helyettünk. Így van ez a betegségekkel is. Én hiába mondom, mit kéne tenni, ha a beteg nem teszi meg, nem fog gyógyulni.
Bokor Kati vallja: Isten az ő életét is csodálatosan vezette. Erre példákat is hoz a könyvében.
„Eszemben se volt előadásokat tartani, könyveket írni, természetgyógyásszá válni” – mondta. – „Véletlennek tűnő események sorozata vezetett idáig. A Táplálékod legyen gyógyítód című első könyvem ötlete akkor született, amikor 1989-ben egy gabonaipari szaküzletben szójalisztet vettem és megkérdezték, minek ennyi liszt. Mondom, ebből csinálok tejet, tejfölt, túrót. Ha maga ilyet tud, miért nem ír erről könyvet? – kérdezte az eladó. A hátam mögött álló vevő pedig felajánlotta a segítségét. Mikor a kiadó visszautasította a kéziratot, a győri előadásomon mondta valaki, hogy ebből könyvet kéne írni. Én csak elővettem a kéziratot: itt van. Így egyengette a Jóisten az utamat. Ötvenezer példányban adták ki az első könyvem Győrben.”
Másfél éves korában három helyen fűrészelték a csípőjét, majd ezt követően is többször műtötték. Négyszer volt a kapuvári speciális érosztályon agyérszűkület miatt.
Dr. Kovács Pál megmagyarázta, miért meszes mindenem, holott születésem óta nem eszem húst és nagyon régóta tejterméket, tojást sem. Szavai örök tanulságul szolgáltak. Azt mondta: a csontműtétek után meszet kellett adjanak, de a vér nem volt olyan intelligens és nem lehet neki parancsolni, hogy a meszet csak a bal csípőhöz vigye. Tehát minden, amit beviszünk a szervezetbe, az egész szervezetre hat, nemcsak ott, ahol akarjuk!
Bokor Kati naponta csak egyszer eszik sósat és minden étkezéshez fogyaszt nyers zöldséget, gyümölcsöt. Húst sohasem evett még életében és évtizedek óta vegán. A természetgyógyászatot Brazíliában sajátította el, ahol meggyógyították, később itthon is vizsgát tett. Évekig járta az országot előadásaival, 12 könyvet írt, még ma, 84 évesen is fogad betegeket.
Életének alappillére a hite: szombat ünneplő, vagyis pénteken naplementétől szombaton naplementéig imádsággal és pihenéssel tölti az idejét és igyekszik mindenben a Biblia szerint élni. Ez sok lemondással és áldozattal járt a Kádár-korszakban, de sohasem engedett ebből. Úgy gondolja, a világ nagy baja, hogy az emberek a pénzt túlságosan fontosnak tartják.
Édesanyám megtanított, hogy addig nyújtózkodjak, amíg a takaróm ér. Én soha nem irigyeltem senkitől semmit
- mondja. 61 esztendősen ment férjhez, addig nem volt párja.
Két dolgot nem bántam meg életemben: hogy addig nem mentem férjhez és hogy akkor férjhez mentem” – mondja erről. – „Én soha nem tettem szemrehányást a betegségem miatt, mindig elfogadtam az életemet. Talán ez a titka, hogy minden nehézség ellenére elégedett ember vagyok
– zárta szavait Bokor Kati.
