Most kaptuk: titokban házasodott meg a híres szupermodell

A páros egy gyermek után végre kimondta a boldogító igent. Senki sem számított arra, hogy titokban házasodnak össze.

Szerző: CJA
Létrehozva: 2025.12.21. 05:30
házasság esküvő celeb

Titokban házasodott össze a sztárpár, Gisele Bündchen és Joaquim Valente.

Évek után titokban házasodott össze a szupermodell

Egy Valentét ismerő forrás elmondta, hogy ő és a szupermodell barátnője egy kisebb, meghitt szertartáson mondták ki a boldogító igent az előző hónapban.

Örül neki, hogy végre összeházasodtak, miután megszületett a közös gyermekük

- mondta a forrás.

Gisele ezen a héten tért vissza Brazíliába egy Vivara ékszereseményre Sao Paulóban, ám a róla készült fényképeken nem látható gyűrű.

A 45 éves szupermodell februárban adott életet közös gyermeküknek, akinek a nemét és nevét a mai napig nem hozták nyilvánosságra. 

A pár azután jött össze, hogy Gisele 2022 októberében, 13 év házasság után elvált az NFL-játékos Tom Bradytől. Nekik két közös gyermekük van: a 15 éves Benjamin és a 12 éves Vivian. Bár a szupermodell már 2021 óta dolgozott Joaquimmal, aki jiujitsuoktató, megerősítette, hogy soha nem csalta meg férjét.

A pár kapcsolatát 2024 februárjában fedte fel egy forrás, aki szerint 2023 júniusa óta voltak együtt - írja a Page Six.

 

