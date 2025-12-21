Most kaptuk: titokban házasodott meg a híres szupermodell
A páros egy gyermek után végre kimondta a boldogító igent. Senki sem számított arra, hogy titokban házasodnak össze.
Titokban házasodott össze a sztárpár, Gisele Bündchen és Joaquim Valente.
Évek után titokban házasodott össze a szupermodell
Egy Valentét ismerő forrás elmondta, hogy ő és a szupermodell barátnője egy kisebb, meghitt szertartáson mondták ki a boldogító igent az előző hónapban.
Örül neki, hogy végre összeházasodtak, miután megszületett a közös gyermekük
- mondta a forrás.
Gisele ezen a héten tért vissza Brazíliába egy Vivara ékszereseményre Sao Paulóban, ám a róla készült fényképeken nem látható gyűrű.
A 45 éves szupermodell februárban adott életet közös gyermeküknek, akinek a nemét és nevét a mai napig nem hozták nyilvánosságra.
A pár azután jött össze, hogy Gisele 2022 októberében, 13 év házasság után elvált az NFL-játékos Tom Bradytől. Nekik két közös gyermekük van: a 15 éves Benjamin és a 12 éves Vivian. Bár a szupermodell már 2021 óta dolgozott Joaquimmal, aki jiujitsuoktató, megerősítette, hogy soha nem csalta meg férjét.
A pár kapcsolatát 2024 februárjában fedte fel egy forrás, aki szerint 2023 júniusa óta voltak együtt - írja a Page Six.
