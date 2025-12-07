Vegán zserbógolyó - Illés Fanni szerint ez abszolút egészséges

Az Illés Fanniról készült dokumentumfilm címe: Hajrá Tete! - így hívja édesanyját Fanni kisfia, Mór. Ez adta az ötletet, hogy a számára készített vegán zserbót Tete bombának nevezzük el. Fanni külön örült, hogy azon kívül, hogy szereti a diót, a sárgabarackot, és ez egy energiabomba, ráadásul még „full egészséges” is. Az elkészítése pedig végtelenül egyszerű.

Vegán zserbó válogatás (Fotó: Fodor Erika)

Hozzávalók:

25 dkg aszalt sárgabarack (puha)

20-25 dkg dióbél

2-3 evőkanál házi narancs-vagy sárgabarack lekvár

20 dkg Fekete csoki (vegán vagy 70% étcsoki)

pirított manduladara, pisztáciadara

A vegán zserbó elkészítése

A turmixba alulra tegyük az aszalt barackot, arra a lekvárt, majd a dióbelet, így könnyebben elegyedik, és így lesz belőle massza. Figyeljünk, hogy ne legyen túl lágy. Elsőre ne az egész lekvárt tegyük bele, hanem csak egy részét. Turmixoljuk és aszerint, hogy elég krémes-e a massza vagy még szükséges-e nedvesség, adjuk hozzá a többit is.

Aszalt sárgabarack, dió és lekvár - Tészta és töltelék egyben! (Fotó: Fodor Erika)

Esetleg 1-2 kortynyi vizet is tehetünk hozzá, ha kell. Kézzel formázzunk belőle egy labdát és tegyük be a hűtőbe, amíg elkészítjük a csokimázt vagy a magbundát. A fekete csokit olvasszuk fel egy kevés vízzel, a pisztáciát vagy mandulát aprítsuk, őröljük meg.

Az összedolgozott nagy gombócból formázzuk a kicsi zserbógolyókat (Fotó: Fodor Erika)

Mialatt a csoki dermed, formázzunk az aszalt gyümölcsös diós masszából tetszőleges méretű golyókat, majd ezeket forgassuk bele a csokiba, illetve a magokba, és kedvünkre dekoráljuk. Szállításhoz ajándékba desszertüveges kiszerelést javaslunk.

Illés Fanni: Ez ráadásul full egészséges, köszönöm! (Fotó: Fodor Erika)

Tipp:

Ha nincs otthon csoki, bármilyen darált magőrleménybe beforgathatjuk a golyókat. Azt is lehet, hogy az egyiket darált magba hempergetjük, a másikat csokiba.

Pisztáciába is forgathatjuk, a csokist meg dióval tetézhetjük (Fotó: Fodor Erika)

+1 Tipp

A házi csokihoz az alaparányok: 1 kanál kakaópor, 2 kanál cukor (nyírfa), 3 kanál víz 5 dkg vaj. A vizet a kakaóval és annyi cukorral, amennyivel szeretnénk, összefőzzük, végül állandó kevergetés mellett beleolvasztjuk a vajat.