Megalakult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör, ismert emberekkel

A digitális világ ma már mindennapi életünk része. Emiatt is alakulnak sorra a miniszterelnök kezdeményezésére a Digitális Polgári Körök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.19. 13:12
Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör Szabó László Szekeres Pál Dr Kósa Ádám Illés Fanni

Immár a fogyatékossággal élők is egy ilyen Digitális Polgári Körbe tömörülve képviselhetik az érdekeiket. Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár jelentette be, hogy a saját kezdeményezésére elindult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör amely nyitott mindazok előtt, akik hisznek a közösség erejében és szeretnének részt venni abban a munkában, amelynek célja egy hozzáférhetőbb, igazságosabb jövő építése. Ezzel újabb társadalmi réteg képviselteti magát Digitális Polgári Körbe tömörülve - írja a Ripost.

Digitális Polgári Kör
A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár Fotó: Mogyoróssy Márton / Facebook

A társadalom újabb rétege tömörül digitális polgári körbe

A közösség alapelve a „Semmit rólunk nélkülünk!” A szlogen már régóta szerepel a fogyatékossággal élők zászlaján és arra utal, hogy a közösség tagjai nem csupán érintettjei, hanem aktív alakítói is a róluk szóló döntéseknek.

Hisszük, hogy a ‘Semmit rólunk nélkülünk’ nem pusztán egy üres szlogen, hanem annak az összefogásnak a kifejezése, amellyel közösen építjük azt a világot, ahol mindenki számít. Ha számodra is fontos az őszinte elfogadás és szeretnél segíteni, gyere, alakítsuk együtt élhetőbbé a jövőt! Hívd meg azokat az ismerőseidet is, akik szintén szeretnének tenni a fogyatékosságügyért!

- tette közzé felhívását a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám.

Kezdeményezéséhez az államtitkár olyan társalapítókat nyert meg maga mellé, mint 

  • Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, 
  • Illés Fanni, paralimpiai bajnok úszó,
  • Becsey János paralimpiai bajnok úszó, vagy
  • Szekeres Pál, aki korábban szintén paralimpikon volt, ma pedig EP-képviselőként fáradozik azon, hogy a fogyatékkal élők az uniós döntéshozatalban is hallassák a hangjukat. 

A  körhöz csatlakozott továbbá Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba kerekesszékes fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember és esélyegyenlőségi nagykövet is. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szintén tagja a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Körnek. A kör  alapvető célja, hogy a digitális világban és a mindennapokban egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket mindenki számára.

Digitális Polgári Kör legközelebbi gyűlésének időpontja szeptember 20. délután 4 óra, a gyűlés helyszíne pedig a Papp László Sportaréna, ahol ott lesz majd Orbán Viktor, miniszterelnök, az első Digitális Polgári Kör alapítója is.

 

