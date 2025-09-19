Megalakult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör, ismert emberekkel

A digitális világ ma már mindennapi életünk része. Emiatt is alakulnak sorra a miniszterelnök kezdeményezésére a Digitális Polgári Körök.
Immár a fogyatékossággal élők is egy ilyen Digitális Polgári Körbe tömörülve képviselhetik az érdekeiket. Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár jelentette be, hogy a saját kezdeményezésére elindult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör amely nyitott mindazok előtt, akik hisznek a közösség erejében és szeretnének részt venni abban a munkában, amelynek célja egy hozzáférhetőbb, igazságosabb jövő építése. Ezzel újabb társadalmi réteg képviselteti magát Digitális Polgári Körbe tömörülve - írja a Ripost.
A közösség alapelve a „Semmit rólunk nélkülünk!” A szlogen már régóta szerepel a fogyatékossággal élők zászlaján és arra utal, hogy a közösség tagjai nem csupán érintettjei, hanem aktív alakítói is a róluk szóló döntéseknek.
Hisszük, hogy a ‘Semmit rólunk nélkülünk’ nem pusztán egy üres szlogen, hanem annak az összefogásnak a kifejezése, amellyel közösen építjük azt a világot, ahol mindenki számít. Ha számodra is fontos az őszinte elfogadás és szeretnél segíteni, gyere, alakítsuk együtt élhetőbbé a jövőt! Hívd meg azokat az ismerőseidet is, akik szintén szeretnének tenni a fogyatékosságügyért!
- tette közzé felhívását a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám.
Kezdeményezéséhez az államtitkár olyan társalapítókat nyert meg maga mellé, mint
A körhöz csatlakozott továbbá Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba kerekesszékes fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember és esélyegyenlőségi nagykövet is. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szintén tagja a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Körnek. A kör alapvető célja, hogy a digitális világban és a mindennapokban egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket mindenki számára.
Digitális Polgári Kör legközelebbi gyűlésének időpontja szeptember 20. délután 4 óra, a gyűlés helyszíne pedig a Papp László Sportaréna, ahol ott lesz majd Orbán Viktor, miniszterelnök, az első Digitális Polgári Kör alapítója is.
