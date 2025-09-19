Megalakult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör, ismert emberekkel

Immár a fogyatékossággal élők is egy ilyen Digitális Polgári Körbe tömörülve képviselhetik az érdekeiket. Dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár jelentette be, hogy a saját kezdeményezésére elindult a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör amely nyitott mindazok előtt, akik hisznek a közösség erejében és szeretnének részt venni abban a munkában, amelynek célja egy hozzáférhetőbb, igazságosabb jövő építése. Ezzel újabb társadalmi réteg képviselteti magát Digitális Polgári Körbe tömörülve - írja a Ripost.

A Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár Fotó: Mogyoróssy Márton / Facebook

A társadalom újabb rétege tömörül digitális polgári körbe

A közösség alapelve a „Semmit rólunk nélkülünk!” A szlogen már régóta szerepel a fogyatékossággal élők zászlaján és arra utal, hogy a közösség tagjai nem csupán érintettjei, hanem aktív alakítói is a róluk szóló döntéseknek.

Hisszük, hogy a ‘Semmit rólunk nélkülünk’ nem pusztán egy üres szlogen, hanem annak az összefogásnak a kifejezése, amellyel közösen építjük azt a világot, ahol mindenki számít. Ha számodra is fontos az őszinte elfogadás és szeretnél segíteni, gyere, alakítsuk együtt élhetőbbé a jövőt! Hívd meg azokat az ismerőseidet is, akik szintén szeretnének tenni a fogyatékosságügyért!

- tette közzé felhívását a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Kör alapítója, dr. Kósa Ádám.

Kezdeményezéséhez az államtitkár olyan társalapítókat nyert meg maga mellé, mint

paralimpiai bajnok úszó, vagy Szekeres Pál, aki korábban szintén paralimpikon volt, ma pedig EP-képviselőként fáradozik azon, hogy a fogyatékkal élők az uniós döntéshozatalban is hallassák a hangjukat.

A körhöz csatlakozott továbbá Orbán Szabolcs látássérült jogász, Prohászka Csaba kerekesszékes fogyatékosságügyi szakértő, Kapisinszkyné Papp Mária gyógypedagógus és Kárász Róbert médiaszakember és esélyegyenlőségi nagykövet is. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szintén tagja a Fogyatékosságügyi Digitális Polgári Körnek. A kör alapvető célja, hogy a digitális világban és a mindennapokban egyaránt biztosítsa az egyenlő esélyeket mindenki számára.