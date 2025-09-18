Orbán Viktor: "Digitális Polgári Kör. A gyűlés. Én ott leszek."

A miniszterelnök Facebookon osztotta meg a hírt.
Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg a hírt: Szombaton 16:00 órakor a Papp László Sportarénában megrendezésre kerülő Digitális Polgári Kör gyűlésén a miniszterelnök is meg fogja tisztelni a nézőket.
A Facebook-videót az alábbiakban lehet megtekinteni:
