Orbán Viktor: "Digitális Polgári Kör. A gyűlés. Én ott leszek."

A miniszterelnök Facebookon osztotta meg a hírt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.18. 17:17
Módosítva: 2025.09.18. 17:17
Orbán Viktor Digitális Polgári Kör miniszterelnök

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg a hírt: Szombaton 16:00 órakor a Papp László Sportarénában megrendezésre kerülő Digitális Polgári Kör gyűlésén a miniszterelnök is meg fogja tisztelni a nézőket.

