Trump kampányaiban dolgozott a jelentős FIDESZ előnyt mérő kutató

A Donald Trump amerikai elnöknek már több mint egy évtizede dolgozó közvélemény-kutató szerint ezt Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatottságából, valamint abból lehet kiolvasni, hogy a magyarok többsége a 2010 óta hatalmon lévő kormányfő újrázását valószínűsíti.

Szeptember 10. és 14. között készített közvélemény-kutatást az Index számára John McLaughlin, a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég vezetője.

A kutatásban a magyarok pártpreferenciája mellett azt is vizsgálták, mik a magyarok várakozásai a magyar gazdaság helyzete kapcsán, valamint ki lehet a soron következő, leghamarabb 2026. április 12-én tartott parlamenti választások után az ország miniszterelnöke.

McLaughlin a jövőben havi rendszerességgel közöl majd kutatásokat az Indexen, emiatt a kutatás hátteréről, módszertanáról, valamint az ő szakmai életéről kérdezték.

Ronald Reagant segítő önkéntesből Donald Trump közvélemény-kutatója

McLaughlin már több mint négy évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik: először még az 1981 és 1989 között az elnöki pozíciót betöltő Ronald Reagan, korábbi színészből vált republikánus politikus kampányában volt önkéntes, majd később a Magyarországon is ismert, a Fideszt korábban segítő kampányguru, Arthur Finkelstein cégénél dolgozott.

Ismertem egy Arthur Finkelstein nevű közvélemény-kutatót, akivel jó barátok lettünk, és több jelölt kampányában is együtt dolgoztunk

– emlékezett vissza McLaughlin, aki elmondta, 1980-ban önkéntesként segítette Ronald Reagant, majd 1982-ben Finkelstein – akivel egészen 2017-es haláláig barátok voltak – munkát ajánlott neki, vagy ahogy ő látta: „Arthur felajánlott egy lehetőséget, ahol a hobbim és az önkéntes munkám válhatott a megélhetésemmé.”

Kilenc évet dolgozott Finkelstein cégénél, ami alatt elmondása szerint sokat tanult tőle: jó mentorának és tanárának tartja, a tőle elsajátított tudás pedig segített saját cége beindításában is.

1980-ban önkéntesként segítette Ronald Reagant

Cége, a McLaughlin & Associates az elmúlt több mint 30 évben számos republikánus jelölt kampányát segítette, és 2011 óta Donald Trump amerikai elnöknek is készítenek közvélemény-kutatásokat vagy adnak tanácsot. De az amerikai jobboldal mellett külföldön is segítették jobboldali jelöltek kampányát – például a brit Konzervatív Pártnak, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, de honlapjuk tanúsága szerint 2018-ban Orbán Viktor újraválasztási kampányában is adtak tanácsot - írja az Index.