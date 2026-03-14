Hihetetlen: Meghan Markle Diana hercegné nyomdokaiba próbál lépni
Még Harry herceget is hátrahagyta az egykori színésznő, aki nemrég egy váratlan látogatást tett. Sokak szerint Diana hercegné nyomdokaiba próbál lépni Meghan Markle.
Mindenkit váratlanul érintett Harry herceg felesége, Meghan Markle látogatása a Los Angeles-i Gyermekkórházban a minap, amit a Make March Matter kampánykeretein belül tett meg. Látogatás első részében az egykori színésznő a kórház Creative Oasis nevű részlegén töltött időt, ahol vízfestékkel festett együtt a fiatal betegekkel.
Meghan Markle váratlan látogatása a néhai Diana hercegnét idézte
A hercegné ezúttal Harry herceg nélkül érkezett meg a kórházba, ahol az osztályokon fekvő, ágyhoz kötött betegeket látogatta meg, akik nem tudták elhagyni a szobájukat. A látogatás sokak szerint emlékeztetett azokra az alkalmakra, amikor néhai anyósa, Diana hercegné látogatta meg a kórházak betegeit.
Ma megtiszteltetés volt számunkra, hogy Los Angeles büszkeségét, Meghan-t, sussex hercegnéjét fogadhattuk a CHLA Creative Oasis részlegén, ahol együtt festett hihetetlen pácienseinkkel.
Ezek a különleges pillanatok emlékeztetnek bennünket arra, milyen erő rejlik a kreativitásban: örömöt, kapcsolatot és gyógyulást hozhat. Meghan látogatása a #MakeMarchMatter kampány része, amely egy hónapon át tartó adománygyűjtés a CHLA mindennapi életmentő ellátásának, kutatásainak és innovációinak támogatására.
125 éve a CHLA a remény és a gyógyulás biztos pontja
- írta a közösségi oldalán a kórház.
A március 12-i látogatást királyi család rajongói is dicsérték - írja az Express.
Ez hihetetlenül megható. Az, hogy vigaszt, kreativitást és mosolyt visz olyan gyerekeknek, akik ilyen nehéz helyzeten mennek keresztül, csodálatos módja annak, hogy használja az idejét és a platformját. Igazán különleges látogatás
- szólt hozzá a bejegyzéshez egy követő.
