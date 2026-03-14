RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: Meghan Markle Diana hercegné nyomdokaiba próbál lépni

Még Harry herceget is hátrahagyta az egykori színésznő, aki nemrég egy váratlan látogatást tett. Sokak szerint Diana hercegné nyomdokaiba próbál lépni Meghan Markle.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.14. 11:30
Mindenkit váratlanul érintett Harry herceg felesége, Meghan Markle látogatása a Los Angeles-i Gyermekkórházban a minap, amit a Make March Matter kampánykeretein belül tett meg. Látogatás első részében az egykori színésznő a kórház Creative Oasis nevű részlegén töltött időt, ahol vízfestékkel festett együtt a fiatal betegekkel.

Meghan Markle Harry herceg nélkül váratlanul megjelent egy Los Angeles-i gyermekkórházban /Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

Meghan Markle váratlan látogatása a néhai Diana hercegnét idézte

A hercegné ezúttal Harry herceg nélkül érkezett meg a kórházba, ahol az osztályokon fekvő, ágyhoz kötött betegeket látogatta meg, akik nem tudták elhagyni a szobájukat. A látogatás sokak szerint emlékeztetett azokra az alkalmakra, amikor néhai anyósa, Diana hercegné látogatta meg a kórházak betegeit. 

Ma megtiszteltetés volt számunkra, hogy Los Angeles büszkeségét, Meghan-t, sussex hercegnéjét fogadhattuk a CHLA Creative Oasis részlegén, ahol együtt festett hihetetlen pácienseinkkel.

Ezek a különleges pillanatok emlékeztetnek bennünket arra, milyen erő rejlik a kreativitásban: örömöt, kapcsolatot és gyógyulást hozhat. Meghan látogatása a #MakeMarchMatter kampány része, amely egy hónapon át tartó adománygyűjtés a CHLA mindennapi életmentő ellátásának, kutatásainak és innovációinak támogatására.

125 éve a CHLA a remény és a gyógyulás biztos pontja

- írta a közösségi oldalán a kórház.

A március 12-i látogatást királyi család rajongói is dicsérték - írja az Express.

Ez hihetetlenül megható. Az, hogy vigaszt, kreativitást és mosolyt visz olyan gyerekeknek, akik ilyen nehéz helyzeten mennek keresztül, csodálatos módja annak, hogy használja az idejét és a platformját. Igazán különleges látogatás

 - szólt hozzá a bejegyzéshez egy követő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
