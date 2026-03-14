Hihetetlen: Meghan Markle Diana hercegné nyomdokaiba próbál lépni

Mindenkit váratlanul érintett Harry herceg felesége, Meghan Markle látogatása a Los Angeles-i Gyermekkórházban a minap, amit a Make March Matter kampánykeretein belül tett meg. Látogatás első részében az egykori színésznő a kórház Creative Oasis nevű részlegén töltött időt, ahol vízfestékkel festett együtt a fiatal betegekkel.

Meghan Markle Harry herceg nélkül váratlanul megjelent egy Los Angeles-i gyermekkórházban /Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Meghan Markle váratlan látogatása a néhai Diana hercegnét idézte

A hercegné ezúttal Harry herceg nélkül érkezett meg a kórházba, ahol az osztályokon fekvő, ágyhoz kötött betegeket látogatta meg, akik nem tudták elhagyni a szobájukat. A látogatás sokak szerint emlékeztetett azokra az alkalmakra, amikor néhai anyósa, Diana hercegné látogatta meg a kórházak betegeit.

Ma megtiszteltetés volt számunkra, hogy Los Angeles büszkeségét, Meghan-t, sussex hercegnéjét fogadhattuk a CHLA Creative Oasis részlegén, ahol együtt festett hihetetlen pácienseinkkel. Ezek a különleges pillanatok emlékeztetnek bennünket arra, milyen erő rejlik a kreativitásban: örömöt, kapcsolatot és gyógyulást hozhat. Meghan látogatása a #MakeMarchMatter kampány része, amely egy hónapon át tartó adománygyűjtés a CHLA mindennapi életmentő ellátásának, kutatásainak és innovációinak támogatására. 125 éve a CHLA a remény és a gyógyulás biztos pontja

- írta a közösségi oldalán a kórház.

A március 12-i látogatást királyi család rajongói is dicsérték - írja az Express.

Ez hihetetlenül megható. Az, hogy vigaszt, kreativitást és mosolyt visz olyan gyerekeknek, akik ilyen nehéz helyzeten mennek keresztül, csodálatos módja annak, hogy használja az idejét és a platformját. Igazán különleges látogatás

- szólt hozzá a bejegyzéshez egy követő.